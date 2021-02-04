Российский режиссер Василий Сигарев рассказал в интервью Юрию Дудю, что его не устраивает в России, о ситуации в Беларуси, свое отношение к Алексею Навальному и почему он предлагал купить Крым.

Пять лет назад в интервью Ксении Собчак Сигарев сказал, что унижение — это основа жизни в России. По словам режиссера, с тех пор стало еще хуже.

— Наверное, стало еще больше унижений. Народ еще больше стали унижать. Он пока еще это принимает, но, чувствую, скоро терпение лопнет. Голосование на пнях — это не унижение? Унижение. Законы, которые они принимают, то, что делают с Навальным, все эти построенные дворцы.

Сигарев добавил, что верит, что дворцы действительно принадлежат российской власти.

— А почему эти объекты охраняет ФСБ и ФСО РФ? Здесь даже не нужно особых аргументов или документов.

Также режиссер рассказал, что следил за событиями в Беларуси.

— Люди восстали против тирана. Видимо, им стоило иначе что-то сделать, куда то пойти и попробовать его посадить. Беларусь — это фактически та же история, что и сестры Хачатурян. И вот исчез в людей страх, они начали выходить, но они не собираются убивать бацьку. Они ему предложили нормально уйти, а он решил пока наказывать. Все равно он проиграет. Всегда такое проигрывает. Он прошлое, у него нет никакой склейки с сегодняшним днем.

В то же время Сигарев добавил, что в России не побеждает никто, а Путин является заложником собственного страха.

— От страха все потерять. Шанс Путина? Или до конца все удерживать или просто принять или договориться с Навальным, чтобы ему дали гарантии, прицеп Скиф вернули, осудили, а потом помиловали.

Во время интервью в 2015 года рекламируя свой фильм Страна Оз он пришел на эфир к Гоблину, где сказал, что Крым надо было купить, а не отжимать. В комментарии Юрию Дудю он сказал, что те слова были глупостью.

— Я там сказал х*** ю, что я здесь оправдываюсь?

Василий Сигарев — российский режиссер и сценарист. Он снял три полнометражных фильма: Волчок, Жить и Страна Оз. Сигарев называет себя сторонником оппозиции, а также является противником безальтернативных выборов в РФ, клекаризации российского общества и политических преследований.