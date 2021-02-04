В США певица выпустит музыкальный альбом, записанный в утробе матери

В США лейбл Sacred Bones весной выпустит альбом Sounds of the Unborn певицы Луки Юпанки, который она записала в утробе матери.

Это первый в мире подобный музыкальный альбом. На сайте лейбла говорится, что это будет выражением жизни в ее космическом состоянии — до появления сознания.

Родители Луки — бас-гитаристка группы Psychic Ills Элизабет Харт и продюсер Иван Диас Мате — записывали движения плода в животе в течение пяти часов и с помощью биозвуковой технологии Midi переводили их в звук.

В 2020 году, пока родители монтировали полученный материал, юный музыкант успел родиться.

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Американский рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе бриллиант в лоб. Ради этого исполнитель приобрел бриллиант в 10 карат за $24 млн. Чтобы драгоценный камень точно не затерялся он его вставил себе в лоб.

Источник: Sacred Bones