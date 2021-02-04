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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Євгенія Шапоренко |

Ukrainian Fashion Week-2021: онлайн-трансляция показов

Ukrainian Fashion Week в 2021 году будет проходить с 5 по 8 февраля в онлайн-формате. Это первая Неделя моды в Центральной Европе, созданная по мировым стандартам prêt-a-porter.

Ukrainian Fashion Week

Событие проходит дважды в год, собирает более 50 дизайнерских брендов каждый сезон и объединяет более 2 млн поклонников украинской моды по всему миру.

В этом году дизайнеры на Ukrainian Fashion Week представят коллекции в рамках концепции внесезонности – No Season 2021.

Трансляцию события будет проводить медиасервис MEGOGO. Показы Ukrainian Fashion Week будут доступны зрителям как вживую, так и в записи.

Онлайн-трансляция Ukrainian Fashion Week-2021:

Расписание показов на Ukrainian Fashion Week

Ukrainian Fashion Week в 2021 году продлится четыре дня — с 5 по 8 февраля. Каждый день несколько дизайнеров будут представлять свои коллекции.

Чтобы не упустить презентацию коллекции своего любимого дизайнера Факты ICTV публикуют расписание показов на Ukrainian Fashion Week.

Фото: Информатор

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