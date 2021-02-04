Евровидение-2021

Украинская группа Go-A будет представлять Украину на Евровидении-2021 с песней Шум. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV музыкальный продюсер Владимир Бебешко прокомментировал трек группы Go-A и предсказал шансы Украины на победу.

— Какая песня из представленных группой Go-A достойна участвовать в конкурсе?

— Ни одна из представленных группой песен не впечатляет настолько, как должна бы поразить композиция, достойная конкурса Евровидение. Должно быть ВАУ, а в их случае я еще не до конца понял, что Go-A хотят сказать и как это воспримет Евровидение. Если они выйдут на сцену в масках, как в клипе Шум, я не думаю, что это будет кому-то интересно.

— Если сравнивать эти песни с прошлогодним треком Соловей, какая из них сильнее?

— Даже прошлогодний Соловей не был доработан до профессионального исполнения и звучания.

Go-A — это хорошая группа, но она только делает первые шаги в своей творческой карьере. А на Евровидении надо удивлять, чтобы публика сказала: Боже, мы такого еще не видели. Пока они могут удивить только этническим пением, но таких исполнителей уже и так очень много.

Их песню надо завернуть в правильную обертку и сделать шоу. Важно воссоздать настоящее этническое действо, чтобы это выглядело интересно на сцене. Так как у солистки группы очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью, из ребят — гуцулов. Важно использовать все украинские атрибуты, костюмы, странные обряды и народные инструменты. Именно этническое шоу с мольфарами может удивить и поразить европейскую публику, но нужно подойти к этому очень профессионально и ответственно.

— На Евровидении впервые зазвучит песня на украинском. Насколько это рискованно и оправдается ли это решение на конкурсе?

— Если они споют таким голосом на английском, это будет звучать очень дико.

Надо сделать так, чтобы эту песню пела вся Европа. По этому я уверен, что она не станет хитом, ведь ее никто не сможет повторить.

— Как оцениваете шансы группы Go-A на победу?

— У композиций, где в основе лежит чисто этническая музыка нет шансов победить, на мой взгляд. Это музыка, которая рассчитана на этнические и фольклорные фестивали, но не на Евровидение.

В группы Go-A есть возможность оставить после себя хороший след, удивить публику и запомниться. А если они покажут классное этническое шоу, то смогут войти в пятерку.

— Кто может составить Украине конкуренцию? Участников каких стран можете выделить?

— Я не ознакамливался с программой Евровидение-2021. Но думаю, что конкуренция будет высокой. Евровидение — это очень непредсказуемый конкурс. Победителем станет тот, кто по-настоящему удивит публику.

Евровидение-2021

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах.

Из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение, согласно которому все участники заранее запишут свои выступления вживую, чтобы гарантированно принять участие в конкурсе. Известно, что в Евровидении-2021 примет участие 41 страна.