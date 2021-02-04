Телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер и архитектор Екатерина Тулупова, готовятся стать родителями.
О том, что телеведущий станет отцом во второй раз, он сообщил на своей странице в Instagram.
— Пришло время, и мы с Катей хотели бы сообщить, что ждем малыша, — поделился с подписчиками Шепелев.
У шоумена и его избранницы уже есть двое детей от предыдущих браков. Дмитрий воспитывает семилетнего сына Платона, рожденного певицей Жанной Фриске, а Екатерина — семилетнюю дочь Ладу.
Артист поделился своими чувствами и подчеркнул, что новость о беременности возлюбленной — самая большая радость, которая может случиться в жизни.
Шепелев рассказал, что они постепенно подготавливали Платона и Ладу к новости о пополнении в семье. Сначала пара узнавала у детей, хотели бы ли они братика или сестричку.
— Мы начали издалека, и сначала ответ был — нет. Потом обращали внимание на истории про братьев или сестер в книгах и кино. А потом просто сказали, что ждем пополнения. В итоге дети признались, что рады. Правда, с ощущением времени у Платона и Лады не очень. Уверен, они думают, что ребенок появится года через два, — шутливо подписал публикацию Шепелев.
Известно, что Дмитрий и Екатерина познакомились благодаря своим детям, которые ходили в один детский сад.
— Официальная и правдивая история нашего с Катей знакомства — это то, что нас познакомили дети. Неофициальная — приложение для знакомств Тиндер, где наша с Катей пара совпала,- рассказал Шепелев.
Влюбленные вместе уже четыре года.
Кети Топурия родила второго ребенка
21 января солистка группы А-Студио Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов стали родителями. У пары родился сын — Адам.
Это уже второй ребенок для артистки. Ранее Кети была в браке с Львом Гейхманом. В 2015 году у них с бизнесменом родилась дочь Оливия.
Фото: Дмитрий Шепелев