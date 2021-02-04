Фольклорная группа Go-A представит Украину на Евровидение-2021 с песней Шум.
Из трех представленных композиций группой Go-A, жюри единогласно выбрали песню Шум.
В состав жюри вошли: Джамала, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, солист группы The Maneken Евгений Филатов.
Текст песни Go-A — Шум
А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей нумо-нумо заплетемо Шума,
Шума заплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей розплетемо, Шума розплетемо,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей нумо-нумо розплетемо Шума,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Евровидение-2021
Песенный конкурс Евровидение в 2021 году пройдет в Нидерландах.
Известно, что в нем примет участие 41 страна.
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