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Каріна Зуєва |

Евровидение-2021: текст песни Шум группы Go-A

Фольклорная группа Go-A представит Украину на Евровидение-2021 с песней Шум.

Go_A

Из трех представленных композиций группой Go-A, жюри единогласно выбрали песню Шум.

В состав жюри вошли: Джамала, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, солист группы The Maneken Евгений Филатов.

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Группа Go-A едет на Евровидение-2021 с песней Шум

Текст песни Go-A — Шум

А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей нумо-нумо заплетемо Шума,
Шума заплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

А в нашого Шума зеленая шуба,
Дівки гуляли, шубу порвали,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей розплетемо, Шума розплетемо,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей нумо-нумо розплетемо Шума,
Шума розплетемо, гуляти підемо,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися,
Сію-вію, сію-вію конопелечки,
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Евровидение-2021

Песенный конкурс Евровидение в 2021 году пройдет в Нидерландах.

Известно, что в нем примет участие 41 страна.

Больше новостей о Евровидение-2021 читайте на Фактах ICTV.

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