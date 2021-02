Американский рэп-исполнитель Канье Уэст забрал свои вещи из дома, где он жил вместе с детьми и женой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Слухи о разводе между Ким и Канье продолжают набирать обороты. Сейчас супруги живут отдельно и не контактируют между собой.

По словам инсайдера, на днях Канье забрал 500 пар своих кроссовок из совместного дома в Калабасасе, что неподалеку от Лос-Анджелеса.

— Ким и Канье продолжают жить отдельной жизнью. Между ними нет связи, — сказал инсайдер.

Кроме этого, рэпер вывез немало собственных вещей и одежды.

Известно, что все документы для развода Ким и Канье уже готовы.

— У Кардашьян есть план развода, и она подаст заявление, когда будет готова, — сказал инсайдер о Ким.

Инсайдеры говорят, что Ким перестала ходить на консультации по вопросам развода с Канье. Видимо, звезду вполне устраивает идея воспитывать своих детей самостоятельно.

Зрители Keeping up with the Kardashians узнают о разрыве Ким и Канье в последнем сезоне реалити, премьера которого запланирована на март 2021 года.

— Ее проблемам с Канье посвящена значительная часть последнего сезона Идти в ногу с Кардашьян. Cкорее всего, развод будет оформлен после выхода шоу в эфир, — добавляет инсайдер.

История брака Ким Кардашьян и Канье Уэста

Впервые информация о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст встречаются, появилась еще в 2012 году.

Канье неоднократно появлялся в реалити-шоу вместе с Ким Кардашьян. Рэпер сделал предложение любимой в ее день рождения, 21 октября 2013 года. Для этого Канье арендовал целый стадион в Сан-Франциско.

Официально пара обручилась через полгода после помолвки: пышная церемония состоялась в Италии. Ким Кардашьян выбрала свадебное платье от Givenchy стоимостью 300 тыс. фунтов стерлингов.

За семь лет супружеской жизни Ким Кардашьян, продолжая традицию матери Крис Дженнер, также стала многодетной мамой. Вместе с Канье она воспитывает четверых детей: Норт (7 лет), Сейнта (5 лет), Чикаго (3 года) и Псалма (1 год).

Имена детям выбирал Канье Уэст, все они так или иначе связаны с главными моментами его биографии.

Однако, будучи в браке, пара редко оставалась более двух дней вместе под одной крышей. Предварительные причины развода — биполярное расстройство Канье Уэста и скандалы в Twitter.

Фото: Ким Кардашьян Уэст