PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Звучит очень современно: реакция Джамалы на песню группы Go-A для Евровидения

Украинская певица Джамала публично поддержала группу Go-A и пожелала им удачи на Евровидении-2021.

Звучит очень современно: реакция Джамалы на песню группы Go-A для Евровидения

Звезда входила в состав жюри, которое выбирало песню для международного конкурса. Из трех представленных композиций группой Go-A, Джамала отдала свой голос за трек Шум.

— Я выбрала песню Шум, потому что, мне кажется что она звучит очень современно. В ней есть моменты, которые цепляют, также в ней очень прикольный смысл, который можно раскрутить и добавить настоящей перчинки. Поэтому я болею за Go-A и хочу, чтобы они очень круто выступили и представили нашу страну. Желаю вам только удачи, — сказала Джамала.

Евровидение-2021

Украинская группа Go-A едет на Евровидение-2021  от Украины с песней Шум.

Накануне группа представила фрагменты трех новых песен — Церковка, Рано и Шум, которые экспертное жюри прослушали онлайн и выбрали лучшую. В основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Группа презентовала видеоклип на композицию еще в январе 2021 года.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка