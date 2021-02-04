Украинская певица Джамала публично поддержала группу Go-A и пожелала им удачи на Евровидении-2021.

Звезда входила в состав жюри, которое выбирало песню для международного конкурса. Из трех представленных композиций группой Go-A, Джамала отдала свой голос за трек Шум.

— Я выбрала песню Шум, потому что, мне кажется что она звучит очень современно. В ней есть моменты, которые цепляют, также в ней очень прикольный смысл, который можно раскрутить и добавить настоящей перчинки. Поэтому я болею за Go-A и хочу, чтобы они очень круто выступили и представили нашу страну. Желаю вам только удачи, — сказала Джамала.

Евровидение-2021

Украинская группа Go-A едет на Евровидение-2021 от Украины с песней Шум.

Накануне группа представила фрагменты трех новых песен — Церковка, Рано и Шум, которые экспертное жюри прослушали онлайн и выбрали лучшую. В основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Группа презентовала видеоклип на композицию еще в январе 2021 года.