Ким Кардашьян: история самого громкого ограбления в Париже

В начале февраля во Франции вышла книга, посвященная самому громкому ограблению века. Речь идет о событиях осени 2016 года, когда в роскошных апартаментах Парижа ограбили одну из самых известных женщин мира – Ким Кардашьян Уэст.

Автором I Kidnapped Kim Kardashian стал один из участников самого преступления. О чем говорится в книге и почему ограбление Ким Кардашьян шокировало весь мир – рассказывают Факты ICTV.

Париж, Париж

Звезда реалити-шоу, успешная бизнесвумен и жена американского репера Канье Уэста Ким Кардашьян путешествует по миру чуть ли не каждую неделю, однако Париж всегда занимал особое место в ее жизни.

Во многих интервью Ким рассказывала, что романтические отношения с Канье начались именно после совместной поездки в Париж на Неделю моды.

Однако дерзкое ограбление звезды в одном из самых дорогих отелей столицы было неожиданным для всех.

В начале октября 2016 года Ким вместе с сестрами прилетела во Францию, чтобы посетить самое модное событие Европы. Канье Уэст остался в США, где проходил его концертный тур Saint Pablo.

После завершения серии показов Ким вернулась в гостиницу, а ее сестры Кортни и Кендалл вместе с охраной продолжили вечер в одном из клубов Парижа.

Ограбление произошло 3 октября в 02.30 ночи. В номер Ким Кардашьян проникла группа мужчин в полицейской форме.

Под дулом заряженного пистолета они заставили Ким отдать все ювелирные украшения, в том числе и новое обручальное кольцо в 20 карат от Канье стоимостью более $4 млн.

Позже Ким расскажет, что никто из грабителей не разговаривал на английском, а в качестве переводчика они насильно затолкали в номер работника отеля.

— Я не сопротивлялась. Быстро отдала им все украшения, которые привезла с собой на Неделю моды. После этого они связали меня, заклеили скотчем глаза и рот. Самым страшным было ощущение, что тебя сейчас убьют.

Грабители занесли связанную Ким в ванную, закрыли дверь и сбежали. После этого она смогла высвободить руки, найти телефон и позвать на помощь.

Сразу после того, как полиция задокументировала факт ограбления, семья Кардашьян покинула Париж и вернулась в США.

Со временем станет понятно, что это было самое крупное ограбление во Франции в XXI веке. Общая стоимость украденного составила $10,8 млн.

Мы не знали, что грабим звезду

67-летний Юнис Аббас, один из нападавших, выпустил книгу под названием I Kidnapped Kim Kardashian.

После 22 месяцев пребывания за решеткой судья освободил его по состоянию здоровья.

В своем интервью одному из французских изданий Юнис Аббас заверил, что на момент ограбления никто из мужчин не знал, кто такая Ким Кардашьян.

Braqueur de Kim Kardashian, Yunice Abbas confie : “Il y a 7 millions d’euros dans la nature” https://t.co/QjjC58pRbQ pic.twitter.com/x0FW1nGD8E — Paris Match (@ParisMatch) February 4, 2021

Также он уточнил возраст своих сообщников. Самому младшему было 60, а самому старшему — 72 года.

— Мы знали, что в этом отеле регулярно проводятся рейды полиции в поисках наркоторговцев. Поэтому портье, увидев мужчин в форме, без лишних вопросов пропустил нас внутрь.

К моменту задержания фигурантов дела все драгоценности Ким Кардашьян были проданы.

Эксперты отмечают, что история книги вполне совпадает с показаниями самой Ким Кардашьян, которую долгое время обвиняли в инсценировке ограбление ради дополнительного хайпа.

В книге Юнис Аббас извинился перед Ким и признал, что их поступок был жестоким.

— Я хочу извиниться перед миссис Кардашьян. Я жалею о том, что мы сделали, а не о том, что меня арестовали. Быть жертвой таких обстоятельств это всегда жестоко.

Влияние соцсетей

Ограбление в Париже стало главной темой 13-го сезона известного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Тогда вся семья Кардашьян сплотилась вокруг Ким, чтобы помочь ей справляться с последствиями психологической травмы. Муж Канье Уэст на фоне новостей о покушении на убийство Ким отменил концертный тур: его госпитализировали с нервным срывом.

Мать и сестры тяжело восприняли и то, что ограбление произошло на день рождения покойного отца Ким, известного юриста Роба Кардашьяна.

— В жизни каждого из нас наступают моменты, которые полностью меняют тебя, и ограбление в Париже стало для меня таким моментом. Я запомню это на всю жизнь.

Тысячи пользователей соцсетей, а также знаменитые друзья Ким были убеждены, что ограбления можно было избежать, если бы не ее хвастовство в Instagram. Именно там Ким продемонстрировала массивное обручальное кольцо от Канье.

Достаточно остро эту ситуацию прокомментировал известный кутюрье Карл Лагерфельд, который также присутствовал на Неделе моды в Париже.

— Нельзя хвастаться своим богатством, а потом удивляться, что найдутся люди, которые захотят отобрать его.

Позже в одной из серий реалити Ким подтвердила, что организаторы ограбления следили за ее жизнью в соцсетях и знали, какие драгоценности она привезла во Францию.

— Отныне я никогда не делюсь фотографиями или историями в реальном времени, я жду по меньшей мере несколько часов.

Ограбление Ким Кардашьян не просто вошло в историю Франции, но и продемонстрировало пагубное влияние соцсетей.

В погоне за славой стоит помнить, что никакие украшения и медийное влияние не должно стоить дороже жизни.