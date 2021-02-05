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Наташа Тарчевська |

$10,8 млн за ночь: преступник раскрыл подробности ограбления Ким Кардашьян в Париже

В начале февраля во Франции вышла книга, посвященная самому громкому ограблению века. Речь идет о событиях осени 2016 года, когда в роскошных апартаментах Парижа ограбили одну из самых известных женщин мира – Ким Кардашьян Уэст.

$10,8 млн за ночь: преступник раскрыл подробности ограбления Ким Кардашьян в Париже

Автором I Kidnapped Kim Kardashian стал один из участников самого преступления. О чем говорится в книге и почему ограбление Ким Кардашьян шокировало весь мир – рассказывают Факты ICTV.

Париж, Париж

Звезда реалити-шоу, успешная бизнесвумен и жена американского репера Канье Уэста Ким Кардашьян путешествует по миру чуть ли не каждую неделю, однако Париж всегда занимал особое место в ее жизни.

Во многих интервью Ким рассказывала, что романтические отношения с Канье начались именно после совместной поездки в Париж на Неделю моды.

Однако дерзкое ограбление звезды в одном из самых дорогих отелей столицы было неожиданным для всех.

Ким Кардашьян: история самого громкого ограбления в Париже

В начале октября 2016 года Ким вместе с сестрами прилетела во Францию, чтобы посетить самое модное событие Европы. Канье Уэст остался в США, где проходил его концертный тур Saint Pablo.

После завершения серии показов Ким вернулась в гостиницу, а ее сестры Кортни и Кендалл вместе с охраной продолжили вечер в одном из клубов Парижа.

Ограбление произошло 3 октября в 02.30 ночи. В номер Ким Кардашьян проникла группа мужчин в полицейской форме.

Под дулом заряженного пистолета они заставили Ким отдать все ювелирные украшения, в том числе и новое обручальное кольцо в 20 карат от Канье стоимостью более $4 млн.

Ким Кардашьян: история самого громкого ограбления в Париже

Позже Ким расскажет, что никто из грабителей не разговаривал на английском, а в качестве переводчика они насильно затолкали в номер работника отеля.

— Я не сопротивлялась. Быстро отдала им все украшения, которые привезла с собой на Неделю моды. После этого они связали меня, заклеили скотчем глаза и рот. Самым страшным было ощущение, что тебя сейчас убьют.

Грабители занесли связанную Ким в ванную, закрыли дверь и сбежали. После этого она смогла высвободить руки, найти телефон и позвать на помощь.

Сразу после того, как полиция задокументировала факт ограбления, семья Кардашьян покинула Париж и вернулась в США.

Со временем станет понятно, что это было самое крупное ограбление во Франции в XXI веке. Общая стоимость украденного составила $10,8 млн.

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Мы не знали, что грабим звезду

67-летний Юнис Аббас, один из нападавших, выпустил книгу под названием I Kidnapped Kim Kardashian.

После 22 месяцев пребывания за решеткой судья освободил его  по состоянию здоровья.

В своем интервью одному из французских изданий Юнис Аббас заверил, что на момент ограбления никто из мужчин не знал, кто такая Ким Кардашьян.

Также он уточнил возраст своих сообщников. Самому младшему было 60, а самому старшему — 72 года.

— Мы знали, что в этом отеле регулярно проводятся рейды полиции в поисках наркоторговцев. Поэтому портье, увидев мужчин в форме, без лишних вопросов пропустил нас внутрь.

К моменту задержания фигурантов дела все драгоценности Ким Кардашьян были проданы.

Ким Кардашьян: история самого громкого ограбления в Париже

Эксперты отмечают, что история книги вполне совпадает с показаниями самой Ким Кардашьян, которую долгое время обвиняли в инсценировке ограбление ради дополнительного хайпа.

В книге Юнис Аббас извинился перед Ким и признал, что их поступок был жестоким.

— Я хочу извиниться перед миссис Кардашьян. Я жалею о том, что мы сделали, а не о том, что меня арестовали. Быть жертвой таких обстоятельств это всегда жестоко.

Ким Кардашьян: история самого громкого ограбления в Париже

Влияние соцсетей

Ограбление в Париже стало главной темой 13-го сезона известного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Тогда вся семья Кардашьян сплотилась вокруг Ким, чтобы помочь ей справляться с последствиями психологической травмы. Муж Канье Уэст на фоне новостей о покушении на убийство Ким отменил концертный тур: его госпитализировали с нервным срывом.

Ким Кардашьян: история самого громкого ограбления в Париже

Мать и сестры тяжело восприняли и то, что ограбление произошло на день рождения покойного отца Ким, известного юриста Роба Кардашьяна.

— В жизни каждого из нас наступают моменты, которые полностью меняют тебя, и ограбление в Париже стало для меня таким моментом. Я запомню это на всю жизнь.

Тысячи пользователей соцсетей, а также знаменитые друзья Ким были убеждены, что ограбления можно было избежать, если бы не ее хвастовство в Instagram. Именно там Ким продемонстрировала массивное обручальное кольцо от Канье.

Достаточно остро эту ситуацию прокомментировал известный кутюрье Карл Лагерфельд, который также присутствовал на Неделе моды в Париже.

— Нельзя хвастаться своим богатством, а потом удивляться, что найдутся люди, которые захотят отобрать его.

 

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Публикация от Eva ♋︎ ♒︎ ♐︎ ???? (@dashuniverse)

Позже в одной из серий реалити Ким подтвердила, что организаторы ограбления следили за ее жизнью в соцсетях и знали, какие драгоценности она привезла во Францию.

— Отныне я никогда не делюсь фотографиями или историями в реальном времени, я жду по меньшей мере несколько часов.

Ограбление Ким Кардашьян не просто вошло в историю Франции, но и продемонстрировало пагубное влияние соцсетей.

В погоне за славой стоит помнить, что никакие украшения и медийное влияние не должно стоить дороже жизни.

Фото: Getty Images

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