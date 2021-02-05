3 февраля стали известны номинанты премии Золотой глобус, которая вручается с 1944 года Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считается второй по престижности после Оскара.

Для сериалов на премии выделено целых три секции: лучшая драма, мюзикл/комедия и мини-сериал или телефильм. Попали в номинации по итогам 2020 года как новинки, так и маститые произведения, насчитывающие не один сезон.

Мы расскажем самое интересное обо всех 15 претендентах и попытаемся понять, кто имеет наибольшие шансы на победу на Золотом глобусе.

Лучший драматический сериал

В номинации Лучший сериал (драма) представлены Мандалорец, Страна Лавкрафта, Озарк, Корона и Сестра Рэтчед.

Номинация Мандалорца выглядит крайне сомнительной, ведь детище Джона Фавро по заказу Disneyне не блещет оригинальностью и преследует всего две цели: предложить зрителям получасовой билет в прошлое, когда графика космических баталий была уровня Pentium 2, а также продать побольше игрушек бейби Йоды.

Хоррор-сериал Страна Лавкрафта создан на основе одноименного романа Мэтта Раффа в жанре темного фэнтези. В произведении исследуется связь между ужасами Говарда Лавкрафта и расизмом в США.

Одним из сопродюсеров выступил Джордан Пил, который без устали развивает тему сегрегации в Америке. Например, он продюсировал фильм Спайка Ли Черный куклусклановец, а его режиссерским дебютом стал весьма оригинальный хоррор Прочь.

Сериал Страна Лавкрафта, по сути, “легализует” афроамериканцев в качестве главных героев хорроров, ведь раньше они зачастую не доживали до финала подобных произведений.

Озарк в 2020 году получил финальный четвертый сезон. Эта криминальная драма рассказывает о попытке бухгалтера, отмывавшего деньги мафии, скрыться от боссов в маленьком американском городке.

Конечно, от прошлого так просто не убежать. В главной роли – Джейсон Бейтман, который также выступил продюсером сего увлекательного действа.

Четвертый сезон в прошлом году получила также Корона – историческая драма о временах королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, который ранее написал сценарий для биографической драмы Королева.

В нем Елизавету II блестяще сыграла Хелен Миррен. А вот в сериале последние два сезона роль королевы исполняет звезда всех современных британских исторических картин Оливия Колман, и делает это не менее убедительно.

Сестра Рэтчед – это возрождение культового фильма Пролетая над гнездом кукушки по роману Кена Кизи в ключе модной нынче эмансипации. Как несложно догадаться, главной героиней стала медсестра Милдред Рэтчед. Именно она в оригинальном фильме блюла жесткие порядки в лечебнице, против которых восстал герой Джека Николсона.

На протяжении двух сезонов нам покажут, как медсестра Рэтчед превратилась из принципиальной девушки в полноценного монстра. Создали сериал Эван Романски и Райан Мерфи.

Наибольшие шансы получить Золотой глобус, по нашему мнению, имеют расово толерантная новинка Страна Лавкрафта, а также Корона, чей новый сезон критики называют лучшим.

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

В номинацию Лучший сериал (мюзикл/комедия) попали Эмили в Париже, Бортпроводница, Шиттс Крик, Тед Лассо и Великая.

Эмили в Париже рассказывает историю красивой жизни, в которой все не так гладко. Маркетинг-директор из Чикаго Эмили Купер отправляется в длительную командировку в Париж вместо своей начальницы. Казалось бы, сбылась мечта миллионов, но снобизм французов, языковой барьер и одиночество не дают ей насладиться французской столицей.

Создал сериал Даррен Стар, который подарил нам культовый Беверли-Хиллз, 90210, поэтому за легкость атмосферы можно не переживать. А вот о чем следует предупредить зрителей, так это о неправдоподобности всего происходящего и переизбытке клише о Франции.

Бортпроводница могла попасть и в категорию мини-сериалов, ведь насчитывает всего 8 серий. Основой сюжета послужил одноименный роман Криса Бохджаляна о стюардессе Кэсси, которая однажды проснулась в постели с трупом. Все 8 серий девушка пытается самостоятельно разобраться, как так получилось.

Создателем, продюсером и исполнительницей главной роли выступила Кейли Куоко, известная по роли простушки Пенни из культовой Теории Большого взрыва.

Шиттс Крик – канадский ситком, созданный Юджином и Дэниелом Леви. Отец и сын Леви сами же в нем и сыграли. Сюжет построен вокруг богатого семейства Роуз, глава которого не сумел удержать свой бизнес на плаву.

Из-за финансовых проблем бывший миллиардер Джонни Роуз, его жена – звезда мыльных опер Мойра, а также их сын и дочь вынуждены переехать в деревню Шиттс Крик, которую они когда-то приобрели шутки ради.

Сериал длился шесть сезонов, последний из которых вышел в январе 2020-го. Но даже спустя год критики отмечают остроту шуток и невероятно теплую атмосферу семейства Роуз, вечно ссорящегося между собой.

Тед Лассо – это вообще-то рекламный персонаж NBC из роликов об английской футбольной Премьер-лиге, которого исполнил американский комик Джейсон Судейкис. Он настолько понравился публике, что Судейкис сотоварищи решили создать о нем целый сериал и продали его AppleTV+. Шоу вышло в августе прошлого года и стало очень успешным. Его почти сразу продлили на второй, а потом и на третий сезон.

По сюжету, университетского тренера по американскому футболу из США нанимают тренировать команду английской Премьер-лиги. Зрителям предлагают наблюдать за тем, как деревенщина из США переквалифицируется с регби на привычный нам футбол, а также преодолевает социально-культурную разницу между Штатами и Великобританией.

Главное достоинство Лассо – это забота не о победах, а о людях. Добрый спортивный комедийный сериал доказывает, что не важно, какую работу ты выполняешь, важно, как ты это делаешь.

Великая рассказывает о восхождении на российский престол Екатерины Великой. Создал сериал Тони Макнамара, известный по сценарию к фильму Фаворитка – черной исторической комедии, заработавшей 10 номинаций на Оскар.

Великая сшита по тому же шаблону: взят реальный исторический отрезок – от приезда молодой немки Екатерины в качестве невесты российского императора до ее первой попытки завладеть престолом.

Как и в Фаворитке Макнамара от души глумится над знатью и демонстрирует вырождение элит. Но делает это так искрометно и с помощью таких ярких персонажей, что не перестаешь смеяться с первой и до последней минуты. В сериале смешаны гротескное преувеличение и откровенно саркастическое глумление над страной, эпохой, людьми и их нравами.

Как говаривала экранная Екатерина: “Я здесь пленница, замужем за идиотом”.

Мы с ней согласимся, но победу на Золотом глобусе, скорее всего, присудят ее конкурентке – сериалу Бортпроводница.

Лучший мини-сериал или телефильм

За звание Лучшего мини-сериала или телефильма поборются Нормальные люди, Ход королевы, Голос перемен, Отыграть назад и Неортодоксальная.

Нормальные люди – чувственная история взросления, основанная на одноименном романе ирландской писательницы Салли Руни. Сюжет посвящен отношениям Марианны и Коннелла, любящих друг друга со школы, но постоянно расстающихся.

Сериал получил высокие оценки как критиков, так и зрителей. В чем секрет успеха этой любовной драмы? Все лучшие истории максимально просты. Нормальные люди – это практически о каждом из нас, ведь здесь нет излишнего романтизма, а история честная и пронзительная.

Даже интимные сцены сняты максимально реалистично. Причем настолько, что 20-минутную нарезку сцен секса из сериала залили на Pornhub.

Ход королевы, или, правильнее, Ферзевый гамбит – один из главных хайповых сериалов прошлого года. Дело не столько в том, что его расхвалили критики, сколько в успешности среди самой разной публики. Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек.

Одни поражались актерской игре молодой Ани Тэйлор-Джой, хотя за плечами у 24-летней актрисы и модели более двух десятков ролей. Другие срочно бежали учиться играть в шахматы, а продажи игры выросли как в цифровом, так и классическом формате. Третьи аплодировали сильному женскому персонажу, которые нынче так популярны в кино.

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Сюжет мини-сериала основан на одноименном романе Уолтера Тевиса. Он рассказывает о молодой девушке Бет из приюта в Кентукки в 1950-х, которая обнаруживает талант к шахматам. Кроме острого ума из трудного детства девушка вынесла пристрастие к алкоголю и транквилизаторам, а также эмоциональную нестабильность.

Девушка выигрывает одну партию за другой, буквально врываясь в мужской мир шахмат. Ее цель – стать величайшей шахматисткой в истории. Но чем дальше она идет по выбранной стезе, тем сложнее ей справляться с давлением успеха, финансовой состоятельностью и зависимостями.

Что-то подобное мы уже видели в некогда очень популярном сериал Доктор Хаус. Только там надломленный гений-наркоман был белым мужчиной средних лет, что нынче не в моде.

Голос перемен – это гимн темнокожему протесту, созданный Стивом Маккуином, заработавшем когда-то Оскар за картину 12 лет рабства. Маккуин создал антологию из пяти фильмов об эмигрантах из Вест-Индии в Лондоне. Каждая из серий – отдельное кино, рассказывающее одну из историй периода 1969-1982, причем расставлены ленты не в хронологическом порядке.

Это истории о жизни эмигрантов, которые борются за свои права и выступают против расизма и иной дискриминации. Оригинальное название мини-сериала – Маленький топор, оно является отсылкой к крылатой фразе: “Если вы большое дерево, то мы – маленький топор“, о которой Боб Марли сочинил одноименную песню.

Отыграть назад – семейная драма, основанная на романе Джин Корелиц Ты должна была знать. Режиссером проекта выступила датчанка Сюзанна Бир, снявшая для Netflix Птичий короб с Сандрой Буллок в главной роли.

Отыграть назад рассказывает историю идеального семейства Фрейзер. Его глава Джонатан – детский онколог, жена Грейс – успешный психолог, ее отец – местный богач, а младший Фрейзер по имени Генри – подросток, учащийся в элитной школе.

На одном из школьных собраний Грейс знакомится с красоткой Еленой, которую вскоре после их знакомства находят забитой до смерти в собственной студии. И главным подозреваемым становится муж Грейс, ведь он последний, с кем общалась убитая.

Как и полагается в подобной драме, идеальное на первый взгляд семейство скрывает кучу скелетов в шкафу. Сложно представить, сколько лжи в отношениях Фрейзеров, роли которых исполнили Николь Кидман и Хью Грант. Получилась отличная смесь первоклассной актерской игры и закрученного сюжета, который до самого финала не дает понять, кто же все-таки убийца.

Мини-сериал Неортодоксальная основан на реальной истории. В его основу легла автобиография Деборы Фельдман, сбежавшей из закрытого ультрарелигиозного хасидского сообщества в Нью-Йорке.

Создатели сериала постарались максимально точно передать обычаи этой общины. Невероятно увлекательно наблюдать за свадебной церемонией и в тоже время практически больно смотреть, как всем женщинам после свадьбы бреют головы и заставляют носить парики.

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Актуальности Неортодоксальной не занимать. Здесь повсюду неравенство, причем зачастую совершенно абсурдное. Например, молодой женщине в Нью-Йорке не разрешают заниматься музыкой, выбрать себе мужа она тоже не может, как и в целом принимать какие-либо серьезные решения в жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shira Haas (@shirahaas)

В тоже время молодые мужчины из общины не сказать, что рады такому положению дел, но это традиция, которой все следуют. То есть неважно, чего хотят люди, ведь все решения были приняты за тысячелетия до их рождения.

На этом фоне Берлин, куда сбегает главная героиня, выглядит оплотом свободы. Здесь можно быть кем угодно и любить кого хочешь. И оказывается, что самое большое счастье – это свой собственный путь, а не жизнь по придуманному не тобой сценарию.

Среди столь сильной подборки мини-сериалов мы прогнозируем, что главная борьба за Золотой глобус развернется между двумя историями о женщинах – Ход королевы и Неортодоксальная.

Лучшие сериалы от Netflix: что посмотреть

Факты ICTV выбрали лучшие сериалы Netflix. В подборке – новые и старые работы, так как мы учитывали исключительно рейтинги и отзывы зрителей, а не дату выхода многосерийного фильма.