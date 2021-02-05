Американская топ-модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной на восьмом месяце беременности.

Пикантными снимками 29-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Модель опубликовала серию откровенных фото, на которых предстала полностью обнаженной.

— Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличии, а иногда — богиней плодородия с сочной попой. Это фото я сделала в тот день, когда чувствовала последнее. В любом случае, я знаю, что очень скоро буду скучать по своему животику и пинкам внутри тела, — подписала публикацию Ратаковски.

Откровенные фотографии модели собрали уже более двух миллиона лайков и тысячи комментариев.

— Это так волшебно и красиво. Потрясающие снимки. Желаем всего наилучшего вам с малышом, — пишут в комментариях поклонники звезды.

Стоит отметить, что модель часто балует своих подписчиков пикантными фото.

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Эмили Ратаковски беременна

В октябре 2020 года Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности. Топ-модель и ее супруг Себастьян Бир-Макклард ожидают рождения первенца. Пара вместе уже более двух лет.

Известно, что сейчас звезда находится на последнем триместре беременности.

Фото: Emily Ratajkowski