Австралийская певица Сия выпустила новый клип на песню Floating Through Space совместно с французским диджеем Дэвидом Геттой.

Это уже не первое сотрудничество артистов. Премьера клипа состоялась 5 февраля 2021 года.

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Новый клип олицетворяет уличный стиль и непринужденность жизни: юные скейтеры в черно-белых париках делают захватывающие трюки. Видеоролик очень легкий для восприятия, также там показан момент важности поддержки в трудную минуту.

Ранее в январе 2021 года певица представила мультипликационный клип на свою песню — Hey Boy feat. Burna Boy. Режиссером видео стал колумбийский художник Rafatoon, ранее работавший с Dua Lipa и Linkin Park.

Новый альбом Сии выйдет 24 февраля и это будет первый альбом с 2017 года.

Адель побаивается слива трека с нового альбома

Неслыханный трек британской певицы Адель просочился в сеть в преддверии ожидаемого выпуска будущего четвертого альбома.

В сеть просочился небольшой фрагмент будущей песни Адель. Вероятно, песня заденет проблемы в отношениях и умение извиниться за плохое отношение к любимому человеку.

Фото: Сия