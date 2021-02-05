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Людмила Богданова |

Лучше, чем ожидал врач: Сергей Бабкин раскрыл подробности лечения глаз

Украинский певец Сергей Бабкин, у которого накануне диагностировали редкое заболевание глаз, раскрыл подробности лечения. 5 февраля ему провели операцию на одном глазу, где ситуация была более сложная. Позже он вернется, чтобы прооперировать другое.

Сергій Бабкін

— Операция прошла отлично! Даже лучше, чем ожидал сам врач.

Артист лечится в столице Австрии, Вене, ведь в Украине нет необходимого медицинского оборудования, поэтому операцию такого типа провести невозможно.

Бабкин выразил надежду, что его ситуация станет толчком в решении проблем украинской медицины на государственном уровне.

 

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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Болезнь Бабкина

В январе стало известно о редком заболевании глаз у Сергея Бабкина. Артист потерял 70% зрения, ему необходимо срочное операционное вмешательство, иначе он может остаться слепым.

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