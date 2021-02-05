Украинский шеф-повар и победитель шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, что его лицо застраховано на €40 тыс.
Этой информацией известный повар поделился в новом выпуске YouTube-шоу Слава +.
Евгений признался, что не знал, на какую именно сумму застраховано его лицо, и что это была инициатива его директора Александры.
Поскольку у них равные доли в команде, а основное лицо общего дела — Клопотенко, то он должен позаботиться о себе.
— Саша мне говорила, что хочет купить себе Jaguar. И если со мной что-то случится, то она будет на нем ехать и плакать, — пошутил Евгений.
Впоследствии кулинар все же рассказал, что стало причиной страхования. Однажды произошел инцидент, при котором он разбил себе пол лица.
— Однажды я сильно споткнулся. Начал бежать вниз и не мог остановиться, а там были парковочные столбы. Об один из которых я разбил себе пол лица и сразу же скинул фотографию Саше, — рассказал Клопотенко.
По его словам, если с ним что-то случится, то у Александры должна быть какая-то сатисфакция, поскольку она не может всегда его контролировать.
— Изначально я думал, что она шутит, но потом получил страховой полис, — сказал шеф-повар.
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