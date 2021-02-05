Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 лет.

Он умер в собственном доме в Коннектикуте в присутствии своей жены Элейн Тейлор.

— Кристофер был удивительным человеком, который глубоко любил и уважала свою профессию с большими старинными манерами, невероятным юмором и игрой слов. Он был национальным сокровищем и глубоко любил свои канадское корни. Благодаря искусству и человечности он задел все наши сердца, а его легендарная жизнь запомнится для всех последующих поколений. Он навсегда будет с нами, — сказал его друг и менеджер Лу Питт.

Кристофер Пламмер получил премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в 2012 году за роль в фильме Начинающие. Также у него было две номинации: в 2010 году за роль в фильме Последнее воскресение и в 2018 году за роль Жана Пола Гетти в ленте Все деньги мира, где он заменил Кевина Спейси.

Актер родился в Торонто, а вырос в Квебеке. Свою карьеру он начал на Бродвее с Истории звездного кросса, а в 1958 году дебютировал в кино в фильме режиссера Сидни Люмета Очарованная сценой.

Мюзикл Роберта Уайза Звуки музыки (1965) сделали из Пламмера звезду. В том же году он снялся в драме Роберта Маллигана Внутренний мир Дэйзи Кловер, где его партнерами были Натали Вуд и Роберт Редфорд.

В 1974 году он получил театральную награду Тони за лучшую мужскую роль в мюзикле Сирано. Еще одну статуэтку Тони он получил за роль в спектакле Бэрримор в 1997 году. Также он дважды лауреат премии Эмми: за мини-сериал Менялы Артура Хейли (1977) и за сериал Мэдлен (1994).

Он сыграл ряд крупных исторических фигур, в частности римского императора Коммода в фильме Падение Римской империи (1964), Артура Веллингтона в Ватерлоо (1970), Редьярда Киплинга в Человек, который станет королем (1975) Майка Уоллеса в фильме Свой человек (1999), Льва Толстого в Последнем воскресенье (2009), а недавно — Жана-Пола Гетти в фильме Все деньги мира. В 2019 году он сыграл в детективе Риана Джонсона Достать ножи.

Также он работал с такими режиссерами, как Терренс Малик (Новый мир), Дэвид Финчер (Девушка с татуировкой дракона), Спайк Ли (Малкольм Икс) и Рон Говард (Игры разума).

Умерла Клорис Личмен

28 января в своем доме в Калифорнии на 95-м году жизни скончалась американская актриса Клорис Личмен.

Личмен является одной из самых титулованных актрис в истории телевидения. Она выиграла девять статуэток Эмми и была номинирована на эту премию 22 раза. Также она выиграла награды Золотой глобус и BAFTA.