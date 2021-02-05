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Валентина Чорна |

Российской актрисе Тархановой запретили въезд в Украину

Российская актриса Глафира Тарханова получила запрет на въезд в Украину сроком на 3 года.

Глафира Тарханова

Причиной стало то, что она незаконно посещала оккупированный Крым. Сейчас там проходят съемки российского сериала Непотопляемая, где Тархановой досталась главная роль.

Сотрудники Государственной пограничной службы остановили звезду в аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Стамбула.

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Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта Киев установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Из-за нарушения украинского законодательства Глафиру Тарханову пограничники привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд в Украину сроком на 3 года.

Солисту группы Песняры закрыли въезд в Украину

Солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину на три года.

Причиной запрета стала незаконная поездка в аннексированный Крым в августе 2020 года. По словам Андрея Демченко, пограничники остановили Валерия в аэропорту Борисполь.

Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины, куда он попал самолетом через закрытый пункт пропуска Симферополь.

Фото: Глафира Тарханова

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