Российская актриса Глафира Тарханова получила запрет на въезд в Украину сроком на 3 года.

Причиной стало то, что она незаконно посещала оккупированный Крым. Сейчас там проходят съемки российского сериала Непотопляемая, где Тархановой досталась главная роль.

Сотрудники Государственной пограничной службы остановили звезду в аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Стамбула.

Читайте Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину

Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта Киев установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Из-за нарушения украинского законодательства Глафиру Тарханову пограничники привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд в Украину сроком на 3 года.

Солисту группы Песняры закрыли въезд в Украину

Солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину на три года.

Причиной запрета стала незаконная поездка в аннексированный Крым в августе 2020 года. По словам Андрея Демченко, пограничники остановили Валерия в аэропорту Борисполь.

Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины, куда он попал самолетом через закрытый пункт пропуска Симферополь.

Фото: Глафира Тарханова