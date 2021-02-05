Сергею Бабкину сделали операцию на глазах

Украинскому певцу Сергею Бабкину, у которого недавно обнаружили редкое заболевание глаз, сделали офтальмологическую операцию в Вене (Австрия).

Этой информацией на своей странице в Instagram поделилась жена артиста Снежана Бабкина. Она опубликовала фото Сергея в маске и очках.

— Сделали. Спасибо за миллион ваших сообщений, — подписала публикацию супруга артиста.

Ранее Снежана сообщила, что Бабкину проведут операцию только на один глаз.

— Сереже сделают операцию только на один самый проблемный глаз. Потом мы улетаем и вернемся сюда через три недели, для манипуляций со вторым глазом, — сообщила жена певца.

Известно, что изначально планировалось сделать операцию сразу на два глаза, но доктор сказал, что это невозможно.

Также возникли трудности с некорректным переводом слов врача переводчиком, который сообщил Бабкину, что он не готов к операции из-за осложнений — отслоение сетчатки глаза.

Неутешительная информация вызвала панику в семье артиста и они решили подключить по видеосвязи врача из Харькова, который диагностировал болезнь певцу.

Доктор выяснил, что операцию все же можно провести, но только на одном глазу, а на втором — через три недели.

Бабкину диагностировали редкое заболевание глаз

В январе Сергею Бабкину диагностировали редкое заболевание глаз — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. Операция артисту крайне необходима, ведь ему грозит слепота.

Бабкин рассказал, что ни одна клиника в Украине и СНГ не занимается лечением этого заболевания. Поэтому певец с женой отправились в Вену.

Фото: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина