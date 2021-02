Новогодние праздники уже давно закончились и пора возвращаться к активному ритму жизни. Факты ICTV узнали, как звезды украинского шоу-бизнеса восстанавливают свою физическую форму после вкусных праздников.

Украинский певец Никита Ломакин признался, что на праздники он ел много, а сейчас возвращается в спортивный режим с помощью тренировок.

— Я легко мог съесть миску оливье, побаловать себя тортом. А последние недели по вечерам отвязываюсь на фастфуде — и ничего не могу с собой поделать! Люблю креветки и камамбер фри с клюквенным соусом. Не набирать от такого меню лишнего сейчас помогают тренировки. У меня прямо под домом находится спортзал — и поэтому я почти каждый день хожу туда по утрам и стандартно занимаюсь полтора часа. Главное в этом деле — системность, — утверждает певец.

Певица Алина Гросу рассказала, что на праздники не смогла отказаться от традиционного новогоднего салата оливье.

— Отрабатываю потом активностью в зале и регулярным правильным питанием, — говорит Гросу.

А певица Камалия призналась, что обожает мороженое, но не теряет спортивную форму благодаря активному образу жизни.

— Белый пломбир в хрустящем черном шоколаде. Без традиционного кофе с мороженым я не просыпаюсь! А доза гормона счастья после пробуждения не помешает. Отрабатываю с легкостью благодаря активному образу жизни. Целый день на репетициях, конных тренировках и танцах. Плюс — бытовые заботы, дети и семья, — рассказывает певица.

Никита Ломакин о Голосе страны 11

Украинский певец NIKITA LOMAKIN решил попробовать свои силы на вокальном шоу Голос страны 11.

Никита исполнил песню My Heart Will Go On и смог развернуть кресла сразу двух тренеров — Тины Кароль и Нади Дорофеевой. Исполнитель выбрал своей наставницей Тину и признался, что ему очень нравится с ней работать.