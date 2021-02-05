Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде и экс-участник группы Время и Стекло Алексей Завгородний (Позитив) представили совместную песню 100 000 минут.

Композиция стала саундтреком к сериалу 100 000 минут вместе. В нем рассказывается о супругах, которые на два месяца остались запертыми в доме.

Автором песни стал рэпер и продюсер Потап.

— 100 000 минут вместе – для кого-то это вызов, для кого-то — бой, а кого-то эти минуты учат находить и видеть друг в друге новые грани. Здесь оживает история любви, закованная в четырех стенах, как и в сюжете романтического сериала 100 тысяч минут вместе, — сообщила Мишель Андраде.

Мишель Андраде рассказала о личной жизни

Певица Мишель Андраде рассказала о длительных отношениях с певцом Никитой Ломакиным.

Они познакомились в 2013 году на Х-факторе, когда были еще подростками. Именно тогда пара начала общаться, а потом их дружба переросла в отношения. И хотя роман Андраде и Ломакина закончился три года назад, они до сих пор дружат.

Фото: Новый канал