Американская певица Cardi B презентовала клип на песню Up. Видео сняла украинский режиссер Таня Муиньо.

Это второй сингл исполнительницы со второго студийного альбома, релиз которого стартует уже в этом году.

Cardi B рассказала, что в украинском клипмейкере она нашла что-то особенное.

— Режиссер просто удивительна.

Клип насыщен яркими образами певицы и зажигательными танцами. В видео Cardi B сначала появляется на кладбище в сексуальной траурной одежде у надгробия с надписью RIP 2020. Затем — на фоне неба в белой одежде с распущенными волосами. Далее — в образе непревзойденной поп-дивы.

На Youtube новый клип реп-исполнительницы набрал уже более 1 млн просмотров за три часа.

Таня Муиньо — украинский клипмейкер. Она снимала клипы для популярных исполнителей: Monatik, Время и Стекло, Скриптонита, Кэти Перри, Насти Каменских, Мишель Андраде и других.

Также недавно премьера клипа состоялась у певицы Билли Айлиш вместе с испанской исполнительницей Розали. Они выпустили клип на новую песню Lo Vas a Olvidar, которая станет саундреком к сериалу Эйфория.