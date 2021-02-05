Член жюри Национального отбора на Евровидение-2021 и солист группы The Maneken Евгений Филатов прокомментировал единогласное решение жюри выбрать песню Шум, с которой группа Go-A поедет на песенный конкурс.
Вчера, 4 февраля, стало известно, что группа Go-A едет на Евровидение-2021 с песней Шум.
— Вместе с коллегами мы выбрали песню Шум, как потенциально самую удачную композицию для конкурса Евровидение-2021, — рассказал Евгений Филатов.
Член жюри пожелал группе Go-A успехов, выдержки и раскрытия потенциала. А также достойно представить Украину на песенном конкурсе.
Реакция Джамалы на песню группы Go-A
Украинская певица Джамала публично поддержала группу Go-A и пожелала им удачи на Евровидении-2021. Звезда входила в состав жюри, которое выбирало песню для международного конкурса.
Джамала подчеркнула, что композиция звучит очень современно, а также в ней есть моменты, который цепляют.
Фото: Евгений Филатов