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Каріна Зуєва |

Удачная композиция для Евровидения: Филатов о выборе песни группы Go-A

Член жюри Национального отбора на Евровидение-2021 и солист группы The Maneken Евгений Филатов прокомментировал единогласное решение жюри выбрать песню Шум, с которой группа Go-A поедет на песенный конкурс.

Удачная композиция для Евровидения: Филатов о выборе песни группы Go-A

Вчера, 4 февраля, стало известно, что группа Go-A едет на Евровидение-2021 с песней Шум.

— Вместе с коллегами мы выбрали песню Шум, как потенциально самую удачную композицию для конкурса Евровидение-2021, — рассказал Евгений Филатов.

Член жюри пожелал группе Go-A успехов, выдержки и раскрытия потенциала. А также достойно представить Украину на песенном конкурсе.

Реакция Джамалы на песню группы Go-A

Украинская певица Джамала публично поддержала группу Go-A и пожелала им удачи на Евровидении-2021. Звезда входила в состав жюри, которое выбирало песню для международного конкурса.

Джамала подчеркнула, что композиция звучит очень современно, а также в ней есть моменты, который цепляют.

Фото: Евгений Филатов

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