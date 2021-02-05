Член жюри Национального отбора на Евровидение-2021 и солист группы The Maneken Евгений Филатов прокомментировал единогласное решение жюри выбрать песню Шум, с которой группа Go-A поедет на песенный конкурс.

Вчера, 4 февраля, стало известно, что группа Go-A едет на Евровидение-2021 с песней Шум.

— Вместе с коллегами мы выбрали песню Шум, как потенциально самую удачную композицию для конкурса Евровидение-2021, — рассказал Евгений Филатов.

Член жюри пожелал группе Go-A успехов, выдержки и раскрытия потенциала. А также достойно представить Украину на песенном конкурсе.