Холостяк Макс Михайлюк станет отцом

Герой реаліті-шоу Холостяк Макс Михайлюк разом із своєю обраницею Дариною Хлистун стануть батьками.
– Бейбі-бум-2021. Вітаємо головного героя 10 сезону проекту Холостяк Макса. Долучайтеся й ви до привітань в коментарях, – повідомили радісну новину організатори проекту Холостяк в Instagram.
Світлину із майбутньою мамою поділився і сам колишній холостяк.
– Щодня все ближче до зустрічі з любов’ю мого життя, – написав Михайлюк.
В финале шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк выбрал Дарью Ульянову. Но отношения у пары не сложились. Вскоре мужчина начал встречаться с моделью Дарьей Хлыстун.
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Добрынин и Квиткова станут родителями
В январе стало известно, что Никита Добрынин и Даша Квиткова станут родителями.
Холостяк и победительница 9 сезона поделились новостью в Instagram. Влюбленные поженились 20 мая 2020 года, а свадьбу отпраздновали 12 августа.