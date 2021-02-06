PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Тетяна Забожко |

Холостяк Макс Михайлюк станет отцом

Герой реаліті-шоу Холостяк Макс Михайлюк разом із своєю обраницею Дариною Хлистун стануть батьками.

Макс Михайлюк и Дарина Хлистун

– Бейбі-бум-2021. Вітаємо головного героя 10 сезону проекту Холостяк Макса. Долучайтеся й ви до привітань в коментарях, – повідомили радісну новину організатори проекту Холостяк в Instagram.

Світлину із майбутньою мамою поділився і сам колишній холостяк.

– Щодня все ближче до зустрічі з любов’ю мого життя, – написав Михайлюк.

В финале шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк выбрал Дарью Ульянову. Но отношения у пары не сложились. Вскоре мужчина начал встречаться с моделью Дарьей Хлыстун.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Макс Михайлюк (@flymax305)

Добрынин и Квиткова станут родителями

В январе стало известно, что Никита Добрынин и Даша Квиткова станут родителями.

Холостяк и победительница 9 сезона поделились новостью в Instagram. Влюбленные поженились 20 мая 2020 года, а свадьбу отпраздновали 12 августа.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка