Первая леди Украины Елена Зеленская 6 февраля празднует свой день рождения. В честь этого Факты ICTV подготовили подборку ее лучших образов и выделили основные секреты стиля жены президента.

У Елены Зеленской всегда стильный и эффектный внешний вид. Ее гардероб отличается сдержанностью и элегантностью, она предпочитает официальный стиль в одежде и пастельные оттенки. Вместе со стилистом Катрин Дойл мы проанализировали самые яркие образы первой леди.

Нежно-голубой костюм

— Костюм-тройка, в котором Елена появилась на обеде первых леди, показывает, как удачно сочетаются тренды и классика. Жилетка вместо классической рубашки — один из актуальных современных приемов. При этом сдержанный цвет костюма и аксессуары оставили ощущение уместности и элегантности, — отметила стилист.

Длинное белое платье

Платье, в котором первая леди была на встрече с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньягу, показывает чистоту намерений за счет цвета. Классический английский воротник акцентирует на деловом формате встречи.

Крой юбки платья подчеркивает женственность в образе, а классические туфли-лодочки — сдержанность.

Синее платье

Синее платье было не зря выбрано на встречу по случаю присоединения Украины к Партнерству Биарриц, ведь синий цвет — это цвет стабильности.

Ровные линии силуэта подчеркивают деловой формат мероприятия. Элегантным акцентом выступает ассиметричный вырез горловины платья, добавляя изюминку в комплект, — говорит стилист.

Стоит отметить привычную сдержанность — черные туфли-лодочки и тонкий ремень.

Бежевый костюм

Бежевый костюм для визита в Брюссель подчеркивает базовую формулу лаконичного стиля Елены — минимализм. Белые кеды добавляют практичность и одновременно элегантность в гардероб первой леди. Трендовая карамельная сумка и актуальный крой костюма делают образ свежим и современным.

Длинное желтое платье

Образ первой леди для церемонии интронизации японского императора был подобран великолепно.

— Стоит обратить внимание на акцент комплекта в виде кружевных перчаток, которые привлекают взгляд и выглядят очень элегантными и гармоничными, — отметила стилист.

Желтое платье было сшито украинским дизайнером Иваном Фроловым, что подчеркивает позицию первой леди в развитии Украины и поддержке талантливых дизайнеров.

Белый костюм

Белый костюм для инаугурации был подобран не случайно. Ведь белый — это символ чистоты и нового пути развития.

Кроме этого, стоит отметить вышивку на рукавах и спинке жакета-кейпа, как элемент национального фольклора в современном прочтении, что говорит об уважении первой леди к традициям и культуре страны, — говорит стилист.

Образ выглядел элегантно, сдержанно и современно, с акцентом на минимализм, который так близок европейскому направлению моды.

Если подытожить обзор стиля Елены Зеленской, то благодаря языку моды первая леди показывает патриотизм, уважение к своей стране и народу. Но при этом современные фасоны в одежде помогают ей нести месседж о европейском развитии Украины.

Елена Зеленская поздравила украинцев с праздниками

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с праздниками и пожелала осуществления всех мечтаний в 2021 году.

Елена Зеленская решила встречать Новый год в насыщенно-изумрудном женском костюме, который состоит из удлиненного пиджака и брюк. Первая леди дополнила образ бежевой шелковой блузой.

Фото: Елена Зеленская