Мне стало скучно: Lil Nas X удивил поклонников огромной грудью

Американский исполнитель Lil Nas X опубликовал в Twitter снимки, которые значительно шокировали его поклонников. Дело в том, что артист изображен со внушительным размером груди.
Самая пикантная часть груди Lil Nas X прикрыта смайликами. Поклонники сразу испугались, что исполнитель сделал себе пластическую операцию. Однако, если присмотреться то можно увидеть, что грудь накладная.
Однако остается загадкой зачем Lil Nas X понадобилось такое перевоплощение. Возможно это его образ для нового клипа. Ведь поклонники давно ждут релиз новых синглов от исполнителя. В частности речь идет о песне Call Me By Your Name.
— Мне стало скучно, и я купила сиськи, — написал Lil Nas X.
got bored so i bought titties.
what u guys think? pic.twitter.com/dgvVWdpK23
— nope (@LilNasX) February 7, 2021
Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб
Американский рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе бриллиант в лоб.
Ради этого исполнитель приобрел бриллиант в 10 карат за $24 млн. Чтобы драгоценный камень точно не затерялся он его вставил себе в лоб.
Фото: lilnasx