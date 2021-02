Мне стало скучно: Lil Nas X удивил поклонников огромной грудью

Американский исполнитель Lil Nas X опубликовал в Twitter снимки, которые значительно шокировали его поклонников. Дело в том, что артист изображен со внушительным размером груди.

Самая пикантная часть груди Lil Nas X прикрыта смайликами. Поклонники сразу испугались, что исполнитель сделал себе пластическую операцию. Однако, если присмотреться то можно увидеть, что грудь накладная.

Однако остается загадкой зачем Lil Nas X понадобилось такое перевоплощение. Возможно это его образ для нового клипа. Ведь поклонники давно ждут релиз новых синглов от исполнителя. В частности речь идет о песне Call Me By Your Name.

— Мне стало скучно, и я купила сиськи, — написал Lil Nas X.

got bored so i bought titties.

what u guys think? pic.twitter.com/dgvVWdpK23 — nope (@LilNasX) February 7, 2021

