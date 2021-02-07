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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Мне стало скучно: Lil Nas X удивил поклонников огромной грудью

Американский исполнитель Lil Nas X опубликовал в Twitter снимки, которые значительно шокировали его поклонников. Дело в том, что артист изображен со внушительным размером груди.

lil nas x

Самая пикантная часть груди Lil Nas X прикрыта смайликами. Поклонники сразу испугались, что исполнитель сделал себе пластическую операцию. Однако, если присмотреться то можно увидеть, что грудь накладная.

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Однако остается загадкой зачем Lil Nas X понадобилось такое перевоплощение. Возможно это его образ для нового клипа. Ведь поклонники давно ждут релиз новых синглов от исполнителя. В частности речь идет о песне Call Me By Your Name.

— Мне стало скучно, и я купила сиськи, — написал Lil Nas X.

Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб

Американский рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе бриллиант в лоб.

Ради этого исполнитель приобрел бриллиант в 10 карат за $24 млн. Чтобы драгоценный камень точно не затерялся он его вставил себе в лоб.

Фото: lilnasx

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