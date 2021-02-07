Я не прячусь: Тина Кароль приобрела землю в Карпатах под дом

Популярная певица Тина Кароль приобрела участок в Карпатах, чтобы построить там дом.

Артистка призналась, что давно мечтала о доме в Карпатах.

— У меня еще ничего не построено, но увеличилась территория. Сейчас имею 4 га, но мы боремся, чтобы было немного иначе, — рассказала Тина Кароль.

Она отметила, что не стесняется открыто говорить о приобретении.

— Пусть все знают, где мы находимся. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет аккуратно. Мне говорят: Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно. Я говорю: Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают, — добавила певица.

Тина Кароль — Найти своих

Клип-трилогия Найти своих от Тины Кароль состоит из трех больших песен одноименного нового альбома певицы. Это эмоциональный пазл, который складывается в ответ на вопрос: “В чем кроется счастье?”.

Новыми композициями Найти своих, Лодочка и Небоартистка отметила 15 лет на сцене, подводя итог большого творческого пути.

Фото: tina_karol

Источник: Светская жизнь