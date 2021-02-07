Я так плакала! Дорофеева рассказала о ЧП во время отдыха на Бали

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала об инциденте, который с ней и ее мужем Владимиром Дантесом случился во время отдыха на Бали.

В апартаментах звездной пары завелась ядовитая змея.

Первым пресмыкающегося заметил ее муж Владимир — оно ​​находилось в спальне, где отдыхала пара. Им пришлось вызывать людей, которые занимаются отловом.

— Я так плакала! Вова выходит с белым лицом и говорит: не заходи туда. Там змея. Мы вызвали людей, которые приехали, ловили ее. Они боялись. Змея была небольшая. Я боюсь всего, что ползает, летает, мне от все этого страшно, — призналась Дорофеева.

Где отдыхают украинские звезды

Новогодние праздники для большинства украинских звезд — это сезон отпусков.

Факты ICTV подготовили материал о том, где и как отдыхают знаменитости. Самыми популярными местами отдыха среди звезд стали Индонезия, Египет и Карпаты.

Источник: Светская жизнь