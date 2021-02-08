Американская актриса Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке с бизнесменом Лео Робинсоном.

По данным зарубежных СМИ, 30-летняя актриса Эмма Уотсон помолвлена. Так, звезду фильма Гарри Поттер заметили в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с ее избранником, а на руке артистки якобы сверкало обручальное кольцо. Известно, что пара возвращалась из Мексики.

О серьезности отношений влюбленных слухи ходили уже давно. Уотсон даже познакомила родителей со своим возлюбленным.

Впервые о том, что Эмма и Лео встречаются, заговорили осенью 2019 года.

Известно, что пара тщательно скрывает свои отношения и делает все, что бы они остались в тайне.

Лана Дель Рей тайно помолвлена с музыкантом

Известная американская певица Лана Дель Рей тайно обручилась с 31-летним музыкантом Клейтоном Джонсоном.

Информация о тайной помолвке появилась спустя несколько месяцев после разрыва Ланы Дель Рей с полицейским Шоном Ларкиным.

Джерело: Daily Mail