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Каріна Зуєва |

Эмма Уотсон помолвлена с Лео Робинсоном — СМИ

Американская актриса Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке с бизнесменом Лео Робинсоном.

Эмма Уотсон помолвлена с Лео Робинсоном — СМИ

По данным зарубежных СМИ, 30-летняя актриса Эмма Уотсон помолвлена. Так, звезду фильма Гарри Поттер заметили в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с ее избранником, а на руке артистки якобы сверкало обручальное кольцо. Известно, что пара возвращалась из Мексики.

О серьезности отношений влюбленных слухи ходили уже давно. Уотсон даже познакомила родителей со своим возлюбленным.

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Впервые о том, что Эмма и Лео встречаются, заговорили осенью 2019 года.

Известно, что пара тщательно скрывает свои отношения и делает все, что бы они остались в тайне.

Лана Дель Рей тайно помолвлена с музыкантом

Известная американская певица Лана Дель Рей тайно обручилась с 31-летним музыкантом Клейтоном Джонсоном.

Информация о тайной помолвке появилась спустя несколько месяцев после разрыва Ланы Дель Рей с полицейским Шоном Ларкиным.

ДжерелоDaily Mail

Фото: Depositphotos

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