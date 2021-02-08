В ночь с 7-го на 8-е февраля в Тампе, что в штате Флорида, отгремел 55-й по счету Супербоул. В финальном матче НФЛ Тампа-Бэй Бакканирз обыграли на домашней арене Канзас-Сити Чифс.

В перерыве Супербоула зрителей развлекал своим музыкальным шоу канадский певец The Weeknd, а голливудские киностудии заинтриговали своими новинками.

Поскольку самое дорогое спортивное событие мира смотрят миллионы зрителей, киностудии и крупные бренды не скупятся, чтобы показать свои громкие новинки или рекламные ролики в 30 секундных рекламных слотах.

В этом году в перерыве Супербоула показали трейлеры девятого Форсажа, сериалов Кларисса и Сокол и Зимний Солдат, а еще в одном из рекламных роликов Тимоти Шаламе примерил образ сына Эдварда Руки-ножницы.

Факты ICTV собрали самые ожидаемые киноновинки и сериалы, трейлеры которых показали в перерыве шоу.

Старое

Это новый фильм режиссера М. Найта Шьямалана. Он расскажет об странном пляже, где люди очень быстро стареют.

Форсаж 9

В трейлере девятой части франшизы есть все, что любят фанаты Форсажа: машины, гонки, спецэффекты, трюки и Вин Дизель, который рассуждает о семье.

Никто

Боевик в стиле Джона Уика, который поставил российский режиссер Илья Найшуллер. Американский актер Боб Оденкерк играет неприметного семьянина, который когда-то был профессиональным киллером. Из-за ряда обстоятельств мужчине снова придется взять оружие.

Райя и последний дракон

Новый мультфильм студии Disney погрузит зрителей в азиатскую мифологию. Главная героиня отправится на поиски последнего дракона, чтобы объединить враждующие королевства и остановить древнее зло.

Сокол и Зимний Солдат

19 марта стартует второй сериал киновселенной Marvel после ВандаВижн. Его героями станут Сэм Уилсон и Баки Барнс — напарники Капитана Америка.

Героям придется бороться с анархистской организацией Разрушители флагов и Земо, который вернулся, чтобы избавить мир от супергероев.

Кларисса

Продолжение фильма Молчание ягнят, действия которого разворачиваются через год после событий фильма Джонатана Демме. Кларисса Старлинг пытается оправиться после встречи с Ганнибалом Лектором и Буффало Биллом и продолжает охоту на других серийных убийц.

Поездка в Америку 2

Сиквел комедии 1980-х с Эдди Мерфи в главной роли. Его герой возвращается в США, чтобы найти своего сына, наследника престола Замунды. Они попытаются сделать из американского парня настоящего африканского короля.

Бонус: Реклама Cadillac с Тимоти Шаламе и Вайноной Райдер

Эта реклама особенно умилит поклонников культовой ленты Тима Бертона Эдвард Руки-Ножницы.

Чтобы рассказать про новый автомобиль, Cadillac пригласила Тимоти Шаламе сыграть Эдгара, сына Эдварда Руки-ножницы из одноименного фильма. Вайнона Райдер вернулась к роли Ким Боггс, мамы молодого человека, который пытается жить нормальной жизнью, несмотря на острые конечности. В итоге все налаживается благодаря машине Cadillac.

Также Факты ICTV рассказывали, каким было выступление канадского певца The Weeknd во время Супербоула, а еще какую традицию он нарушил.