Супербоул 2021 года проходил на стадионе Раймонда Джеймса в Тампе (Флорида). Выступление The Weeknd стало самым ярким моментом финальной игры.

13-минутный номер был больше похож на промо альбома. Концептуально номер повторял главный посыл нового альбома исполнителя — город грехов и трансформации человека в нем.

The Weeknd спел свой прошлогодний хит Blinding Lights, а затем несколько треков из альбома After Hours: Save Your Tears и Too Late.