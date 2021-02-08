Канадский певец The Weeknd вложил в свой перформанс на Супербоуле 2021 года собственные $7 млн, чтобы шоу точно удалось.

The Weeknd феерично выступил в перерыве между второй и третьей четвертями игры Супербоула — в финале чемпионата Национальной футбольной лиги США.

Певец появился на сцене в окружении армии клонов с забинтованными головами и в красных пиджаках. Таким образом он хотел показать абсурдную культуру голливудских звезд, которые меняют себя, чтобы понравиться другим.

Образ героя клипов из нового альбома After Hours за год The ​​Weeknd сделал своей визитной карточкой — ранее в таком виде он вышел на красную дорожку American Music Awards.

В финале Супербоула The Weeknd отличался от своих двойников и предварительной интерпретации образа — его красный пиджак был полностью расшит кристаллами.

На создание костюма ушло более 250 часов — красный пиджак украшали кристаллами восемь рук.

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За образ отвечал креативный директор Givenchy Мэттью Уильямс. Для него это была возможность не просто одеть звезду мирового масштаба, но и вывести высокую моду из ниши в широкий мир, сделать Givenchy более живым.

– Мы хотели, чтобы образ раскрывал смелость персонажа The Weeknd и отражал его замечательное сценическое мастерство, а также хотели показать, насколько умелое ателье Givenchy в пошиве одежды, – признался Уильямс.

Выступление The Weeknd на Супербоуле 2021

Супербоул 2021 года проходил на стадионе Раймонда Джеймса в Тампе (Флорида). Выступление The Weeknd стало самым ярким моментом финальной игры. 13-минутный номер был больше похож на промо альбома. Концептуально номер повторял главный посыл нового альбома исполнителя — город грехов и трансформации человека в нем. The Weeknd спел свой прошлогодний хит Blinding Lights, а затем несколько треков из альбома After Hours: Save Your Tears и Too Late.

Источник: GQ