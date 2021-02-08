Канадский певец The Weeknd вложил в свой перформанс на Супербоуле 2021 года собственные $7 млн, чтобы шоу точно удалось.
The Weeknd феерично выступил в перерыве между второй и третьей четвертями игры Супербоула — в финале чемпионата Национальной футбольной лиги США.
Певец появился на сцене в окружении армии клонов с забинтованными головами и в красных пиджаках. Таким образом он хотел показать абсурдную культуру голливудских звезд, которые меняют себя, чтобы понравиться другим.
Образ героя клипов из нового альбома After Hours за год The Weeknd сделал своей визитной карточкой — ранее в таком виде он вышел на красную дорожку American Music Awards.
В финале Супербоула The Weeknd отличался от своих двойников и предварительной интерпретации образа — его красный пиджак был полностью расшит кристаллами.
На создание костюма ушло более 250 часов — красный пиджак украшали кристаллами восемь рук.
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За образ отвечал креативный директор Givenchy Мэттью Уильямс. Для него это была возможность не просто одеть звезду мирового масштаба, но и вывести высокую моду из ниши в широкий мир, сделать Givenchy более живым.
– Мы хотели, чтобы образ раскрывал смелость персонажа The Weeknd и отражал его замечательное сценическое мастерство, а также хотели показать, насколько умелое ателье Givenchy в пошиве одежды, – признался Уильямс.
Выступление The Weeknd на Супербоуле 2021
Супербоул 2021 года проходил на стадионе Раймонда Джеймса в Тампе (Флорида). Выступление The Weeknd стало самым ярким моментом финальной игры.
13-минутный номер был больше похож на промо альбома. Концептуально номер повторял главный посыл нового альбома исполнителя — город грехов и трансформации человека в нем.
The Weeknd спел свой прошлогодний хит Blinding Lights, а затем несколько треков из альбома After Hours: Save Your Tears и Too Late.
Источник: GQ