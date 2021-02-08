Оля Полякова образила Тіну Кароль

Украинская певица Оля Полякова оскандалилась в третьем выпуске шоу Маска. Звезда резко высказалась в сторону своей коллеги по сцене Тины Кароль.

Полякова предположила, что за маской одного из персонажей может скрываться Тина Кароль. Речь идет о персонаже Коза, которая пела на фоне надгробий.

— Кто у нас известная плакальщица на похоронах? — сказала Ольга во время эфира.

Коллеги судьи не сразу поняли, кого суперблондинка имеет в виду, тогда на ухо DZIDZIO она сказала, что говорит про Тину Кароль.

Поклонники творчества Тины не восприняли острую шутку Поляковой и накинулись на нее со шквалом критики.

— Нужно думать, прежде чем что-то говорить. Или вы не понимали, что можете обидеть человека? Такими вещами не шутят, — пишут разъяренные поклонники Кароль.

Вскоре артистка опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram, где оправывалась за свои слова.

— Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар, но как артистку я ее очень люблю и уважаю. Я бы никогда не стала шутить на тему ее личной трагедии. Прошу прощения у всех, кого это оскорбило, — сказала Полякова.

Кароль не стала поднимать скандал и коротко ответила своей коллеге по сцене.

— Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради сына. Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ, — сказала Тина.

Напомним, что в 2013 году у Тины Кароль умер муж Евгений Огир, после длительной борьбы с раком желудка. Певица долго и сложно переживала потерю самого близкого человека.

Кароль представила три песни и 18-минутный клип

36-летняя Тина Кароль презентовала клип Найти своих, который состоит из трех заглавных песен ее одноименного нового альбома — Найти своих, Лодочка и Небо.

В клипе певица исполнила роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ.

Фото: Оля Полякова, Тина Кароль