В 2021 году в перерыве между таймами во время Супербола на стадион Раймонда Джеймса в Тампе (Флорида) выступил канадский певец The Weeknd.

Однако его 13-минутный номер был больше похож на промо нового альбома, а не на грандиозный номер сделанный специально для Супербола. Концептуально номер также повторял главный посыл нового альбома исполнителя — город грехов и забинтованные лица у танцоров.

The Weeknd спел свой прошлогодний хит Blinding Lights, а затем и остальные треки из нового альбома After Hours: Save Your Tears и Too Late. Он также исполнил и свои старые хиты Can’t Feel My Face, The Hills, Earned It.

Интересно, что The Weeknd нарушил традицию Супербола и отказался от коллабораций. Хотя у него есть дуэтные песни с Арианой Гранде, Daft Punk и Кендриком Ламаром.

Супербол — финальная игра сезона в профессиональном американском футболе.

The Weeknd — Too Late

В октябре 2020 года певец The Weeknd представил клип на песню Too Late из последнего альбома After Hours.

Вижуал клипа для многих покажется знакомым, ведь выглядит видео, как реверанс на нашумевшие в 2005 году снимки в Vogue Italia от фотографа Стивена Майзеля. Фотосет назывался Makeover Madness.

В январе 2021 года The Weeknd показал клип на песню Save Your Tears. В клип артист показал свое новое лицо с яркими скулами и квадратным подбородком.