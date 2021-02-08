Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск впервые показал фотографию деватимесячного сына от канадской певицы Граймс.

Инженер и певица поделились фото с малышом X Æ A-12 (Экс Эш Эй Твелв) в социальных сетях.

Первенец пары родился 4 мая 2020 года. Это седьмой ребенок Маска.

Других детей Маска зовут: Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай. Его первый сын, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

Со слов Илона, малыша зовут X Æ A-12, хотя в Калифорнии (США) это имя не может быть законным, поскольку в нём есть символ — Æ, который не является английской буквой.

Ранее Граймс заявила, что ребенок сам сможет выбрать себе гендер и пара планирует использовать в отношении первенца нейтральное местоимение они.

Маск опубликовал фото с сыном в Twitter. В кадре мальчик забавно высунул язык, будто бы намекая, чтобы папа отложил все свои дела и поиграл с ним.

Граймс разместила снимок в своем Instagram, где она запечатлена в платке от украинского бренда IENKI IENKI дизайнера Дмитрия Евенко. На фото певица держит малыша на руках: ребенок отвернулся от камеры и рассматривает антропоморфный объект.

— Расскажи мне о водах твоего родного мира, — подписала пост Греймс.

Имя для ребенка Илона Маска

Сын предпринимателя Илона Маска и певицы Граймс получил необычное имя — X Æ A-12. Сперва все решили, что Маск просто шутит в Twitter.

Но, как оказалось, это не просто случайный набор букв. У каждой буквы есть свое значение.

Ранее певица расшифровала в Twitter значение имени сына: X — неизвестная переменная и символ 2020 года по китайскому гороскопу — белой металлической крысы.

Æ — по словам Граймс, так на эльфийском пишется AI, то есть artificial intelligence (искусственный интеллект). Певица утверждает, что Æ по-эльфийски может значить еще и любовь.

A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (любимого самолета Граймс и Маска). A-12 также называют Архангелом и это название любимой песни певицы Archangel.

Свою любовь к SR-71 пара объясняет так: на разведчике не установлено оружие, защиты тоже нет, упор сделан на скорость. Полезен в бою, но вреда не причиняет.