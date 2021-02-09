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Наташа Тарчевська |

Девятый правнук королевы: принцесса Евгения родила сына

Внучка королевы Елизаветы II, британская принцесса Евгения родила сына.

Девятый правнук королевы: принцесса Евгения родила сына

Младенец весом 3,6 кг родился в американском городе Портленд, штат Орегон.

Во время родов рядом с Евгенией был отец ребенка, человек Джек Бруксбенк. Имя младенца пока не разглашается.

 

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Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

— Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбанка и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Сейчас принцесса является восьмой в линии наследования британского престола после своей старшей сестры Беатрис.

Отношения между Евгенией и Джеком Бруксбенк начались еще в 2011 году, а поженилась пара в 2018 году.

 

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

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