Внучка королевы Елизаветы II, британская принцесса Евгения родила сына.

Младенец весом 3,6 кг родился в американском городе Портленд, штат Орегон.

Во время родов рядом с Евгенией был отец ребенка, человек Джек Бруксбенк. Имя младенца пока не разглашается.

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— Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбанка и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Сейчас принцесса является восьмой в линии наследования британского престола после своей старшей сестры Беатрис.

Отношения между Евгенией и Джеком Бруксбенк начались еще в 2011 году, а поженилась пара в 2018 году.