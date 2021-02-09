Внучка королевы Елизаветы II, британская принцесса Евгения родила сына.
Младенец весом 3,6 кг родился в американском городе Портленд, штат Орегон.
Во время родов рядом с Евгенией был отец ребенка, человек Джек Бруксбенк. Имя младенца пока не разглашается.
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— Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбанка и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.
Сейчас принцесса является восьмой в линии наследования британского престола после своей старшей сестры Беатрис.
Отношения между Евгенией и Джеком Бруксбенк начались еще в 2011 году, а поженилась пара в 2018 году.
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