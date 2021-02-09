В большинстве случаев знакомство звездных пар происходит на съемочной площадке или во время мероприятий. Но есть исключения из правил: когда знаменитости встретили друг друга при странных, необычных или неловких обстоятельствах.

В свежей подборке Фактов ICTV — необычные истории знакомства звездных пар.

Роналду и Джорджина Родригес

Испанская модель Джорджина Родригес рассказала о том, как состоялось первое знакомство с всемирно известным португальским футболистом Криштиану Роналду.

По словам Джорджины, футболист покорил ее с первого разговора.

— Первая встреча с Роналду состоялась в бутике Gucci, где я работала консультантом. Через несколько дней мы вновь увиделись на другом мероприятии бренда. Там мы смогли пообщаться в расслабленной атмосфере, вдали от рабочей обстановки. Для каждого из нас это была любовь с первого взгляда, — сказала Родригес.

Впервые о романе Роналду и Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча Реала с Депортиво. В конце весны 2016 года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам футболист.

Криштиану стал отцом в четвертый раз. Родригес подарила спортсмену дочь в 2017 году. Малышка получила имя Алана Мартина.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

История любви американской певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса началась с знакомства на паркинге.

Алекс рассказал, что пытался найти свою машину, которую забыл где поставил. По иронии судьбы рядом оказалась Лопес. Сперва бейсболист не узнал певицу, хотя они были знакомы и часто посещали одни и те же мероприятия.

— Я вышел на улицу и забыл, где я припарковал свою машину. Понятия не имею…Кто-то хлопает меня по плечу, я оборачиваюсь и не узнаю человека. А это Дженнифер, но она одета как Харли из Shades of Blue, в джинсах и сапогах. У меня пятисекундный ступор, а потом она говорит: Дженнифер! Это Дженнифер, — рассказал о своих воспоминаниях Алекс.

Спортсмен сказал, что выглядел тогда очень глупо, но при этом сделал Лопес комплимент.

— Боже мой, Дженнифер, ты выглядишь прекрасно, — сказал Родригес.

Напомним, что Алекс сделал предложение руки и сердца Дженнифер в марте 2019 года. Бейсболист опустился на одно колено перед возлюбленной прямо на берегу океана, на Багамах, и подарил кольцо с огромным бриллиантом. Пара откладывает свадьбу из-за пандемии и насыщенного графика Лопес.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Английский футболист Дэвид Бекхэм впервые увидел экс-певицу и модного дизайнера Викторию Бекхэм в клипе группы Spice Girls, прежде чем они встретились воочию.

— Я повернулся к Гэри, своему другу, и сказал: вот это та девушка, на которой я собираюсь жениться, — рассказал Дэвид.

Несколько месяцев спустя они познакомились во время благотворительного футбольного матча и начали встречаться.

Виктория вышла замуж за Дэвида в 1999 году, свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун.

Долгое время певица не могла забеременеть и в одном из интервью футболист признался, что это было даже причиной их расставания.

— Когда ей поставили диагноз — бесплодие, она прибежала ко мне со слезами на глазах, сказала, что мы должны расстаться. Так и произошло. Я был в замешательстве. После долгих раздумий, я решил с ней встретиться. Когда она в очередной раз говорила, что у нас с ней ничего не получится, я встал на колени и попросил её выйти за меня замуж. 4 марта 1999 года она подарила мне сына — Бруклина. И только спустя 3 месяца ответила мне “да”, — Дэвид Бэкхем о Виктории.

Супруги воспитывают четверо детей: сыновья Бруклин (1999), Ромео (2002), Круз (2005) и дочь Харпер (2011).

— На сегодняшний день мы обладатели четырех детей. И я в очередной раз убеждаюсь, что сделал правильный выбор, связав свою жизнь с ней (Викторией — Ред.), — сказал футболист.

Джастин Бибер и Хейли Роуд Бибер

Канадскому поп-певцу Джастину Биберу понадобилось два года, чтобы понять, что он по-настоящему любит американскую модель Хейли Роуд Бибер.

В далеком 2009 году отец Хейли Стивен Болдуин познакомил дочь с Джастином на мероприятии для фанатов юного певца. Будущая модель тогда была обычной школьницей, скромной и немного зажатой. Ей было всего 13 лет.

Хейли не ощутила особого восторга от первой встречи с Бибером. На видео видно, что больше радовался отец модели. 16-летний Джастин был знаменитостью, выпустил первый хит, работал над первым альбомом.

В конце 2015 годы они стали дружить семьями: Хейли провела отпуск с Джастином и его родителями. После поездки они начали встречаться, но спустя время пара со скандалом рассталась.

В июне 2018 года стало известно, что они снова встречаются. После двух лет игнорирования друг друга они приехали на конференцию к церкви в Майами, встретились, обнялись и решили, что все плохое останется в прошлом.

К концу конференции Бибер сказал, что он не собирается быть просто другом для Хейли. Не прошло и месяца, как он надел на палец модели огромное кольцо с бриллиантом.

Собственно, 7 июля 2018 года певец сделал предложение Хейли. Хотя пара об этом решила не объявлять, новость тут же облетела СМИ, а Бибер позже оставил признание в любви у себя в Instagram.

— Я хотел немного подождать, но новости так быстро распространились…Все просто и ясно, Хейли, я люблю все, что связано с тобой! Я стремлюсь провести с тобой всю жизнь, узнавая каждую частичку тебя и любя так трепетно и нежно. Мое сердце принадлежит только тебе. Ты — любовь всей моей жизни, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Ты помогаешь мне стать лучше и дополняешь меня, — сказал Бибер.

14 сентября стало известно, что парочка расписалась в здании суда Нью-Йорка и тут же съехалась. Джастин впервые назвал Хейли своей женой, а модель поменяла в профилях свою фамилию на Бибер.

Официальная свадьба состоялась 30 сентября 2019 года в классическом отеле в небольшом городке Южной Каролины (США).

Кейт Уинслет и Нед Рокнролл

Британская актриса театра и кино Кейт Уинслет и британский бизнесмен Нед Рокнролл познакомились при весьма трагичных обстоятельствах.

В августе 2011 года загорелся дом Уинслет и ,схватив детей, актриса спасалась бегством.

Пожар случился на частном курортном острове Неккер (Малые Антильские острова), который принадлежит другу Кейт миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Главная героиня Титаника нашла убежище на роскошной вилле своего друга, где временно проживал Нед.

Именно Рокнролл помог Кейт и детям прийти в себя после пожара. После столь трагичного события актриса сблизилась с бизнесменом и у пары начался роман. Уинслет говорит, что встретила своего мужа в огне.

Пара состоит в браке с 2012 года. Спустя год отношений у них родился первенец — сын Беар Блэйз Уинслет.

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