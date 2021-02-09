Евровидение-2021: прогноз букмекеров

Букмекеры уже начали ставить ставки по поводу участников Евровидения-2021. Согласно прогнозам, победителем конкурса, скорее всего, станет представитель Литвы.

Евровидение-2021 состоится в Нидерландах, в городе Роттердам. Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал — 20 мая, а финал шоу состоится 22 мая.

Первое место в прогнозе букмекеров занимает группа The Roop из Литвы. Второе и третье место прогнозируют представителям Исландии и Болгарии соответственно. В пятерку лучших также вошли представители Франции и России.

Наименьший процент достижения победы прогнозируют группе из Албании, которая находится в конце списка — на 41 месте.

Сейчас Украина занимает 26 позицию в международном прогнозе букмекеров. Напомним, что Украину будет представлять электро-фолк-группа Go-A с песней Шум.

Кто представит Литву на Евровидении-2021

На Евровидении-2021 Литву представит группа The Roop с песней Discoteque.

The Roop — это поп-рок-группа из Вильнюса, созданная в 2014 году. В состав команды входит трое мужчин. Они выступали на всех крупнейших музыкальных фестивалях Литвы, а также на многих международных шоу.

Джерело: Eurovision World