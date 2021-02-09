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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Людмила Богданова |

Литву на Евровидении 2021 представит группа The Roop с песней Discoteque

Литва определилась с представителем на Евровидении 2021. На музыкальном конкурсе в Роттердаме с песней Discoteque выступит музыкальная группа The Roop.

The Roop

В финале национального отбора группа получила наибольшее количество голосов зрителей и жюри. По прогнозам букмекеров Eurovisionworld, представители Литвы имеют шансы занять первое место.

The Roop — это поп-рок-группа из Вильнюса, созданная в 2014 году. В состав команды входит трое мужчин. Они выступали на всех крупнейших музыкальных фестивалях Литвы, а также на многих международных шоу.

Песня Литвы на Евровидении 2021 от группы The Roop

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The Roop — что известно о представителе Литвы на Евровидении

В прошлом году группа The Roop также должна была представлять Литву на Евровидении. Однако этого не произошло, поскольку музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году The Roop выбрали песню On Fire, которая стала одной из самых популярных среди всех представленных на конкурсе. Тогда литовской группе также прогнозировали первые места.

Фото: The Roop 

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