Известного украинского хореографа Григория Чапкиса в который раз госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6.

90-летнему артисту еще не установили диагноз. Врачи утверждают, что это могут быть последствия после воспаления легких.

О том, мог ли это быть коронавирус, сам Григорий Чапкис не рассказал.

— Сегодня ночью “скорая” меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноза пока не установили. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Мне сковало спину и ноги. Трудно ходить и трудно дышать, — поделился Чапкис.

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Чапкис признался, что за время болезни он очень сильно похудел и ему стало трудно передвигаться.

Григорий Чапкис женился в четвертый раз

В сентябре 2020 Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя Мила, владелица сети магазинов украшений.

Перед официальным оформлением отношений хореограф приобрел новое жилье.

Джерело: Гордон

Фото: Григорий Чапкис