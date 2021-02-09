PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Сразу в реанимацию: Григория Чапкиса в который раз госпитализировали

Известного украинского хореографа Григория Чапкиса в который раз госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6.

Сразу в реанимацию: Григория Чапкиса в который раз госпитализировали

90-летнему артисту еще не установили диагноз. Врачи утверждают, что это могут быть последствия после воспаления легких.

О том, мог ли это быть коронавирус, сам Григорий Чапкис не рассказал.

— Сегодня ночью “скорая” меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноза пока не установили. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Мне сковало спину и ноги. Трудно ходить и трудно дышать, — поделился Чапкис.

Читайте
Сергею Бабкину провели первую операцию на глазах

Чапкис признался, что за время болезни он очень сильно похудел и ему стало трудно передвигаться.

Григорий Чапкис женился в четвертый раз

В сентябре 2020 Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя Мила, владелица сети магазинов украшений.

Перед официальным оформлением отношений хореограф приобрел новое жилье.

Джерело: Гордон

Фото: Григорий Чапкис

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх