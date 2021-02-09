Умерла американская R&B певица и экс-вокалистка группы The Supremes Мэри Уилсон. Исполнительнице было 76 лет.

Вечером, 8 февраля, стало известно, что в Лас-Вегасе скончалась Мэри Уилсон. Причина смерти исполнительницы неизвестна. Трагедия стала неожиданностью для близких певицы.

Свою музыкальную карьеру Мэри начала, будучи подростком. В 15-летнем возрасте будущая звезда создала группу The Primettes, которая впоследствии была переименована в The Supremes.

Музыкальный коллектив стал одним из самых успешных в США. Пик популярности пришелся на 1960-е годы. В группе исполнительница провела более 15 лет.

После того как коллектив распался, Уилсон начала сольную карьеру, которая была нерегулярной. Также звезда была сосредоточена на игре в фильмах и сценических постановках.

Умер телеведущий Ларри Кинг

Культовый американский телеведущий и писатель Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет.

Известно, что мужчина умер от коронавируса. Информацию подтвердили в официальном аккаунте телеведущего.

Последние недели своей жизни Ларри Кинг находился в клинике Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.