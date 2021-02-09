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Олександра Ватаманюк |

Просто она Дева: Кэти Перри поделилась успехами 5-месячной дочери

Американская певица Кэти Перри поделилась успехами дочки Дейзи в повседневной жизни.

кети перри

36-летняя поп-звезда рассказала о новом опыте материнства. В августе 2020 года певица родила первого ребенка от английского актера Орландо Блума.

Для 44-летнего Орландо это уже второй ребенок. Актер также является отцом 10-летнего Флинна от бывшей жены, австралийской супермодели Миранды Керр.

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Звезда появилась в чате прямого эфира с Келли и Райаном, американского утреннего ток-шоу, где рассказала, как она совмещает роль мамы наряду с карьерой.

 — Я действительно начала сниматься в четвертом сезоне American Idol через пять недель после родов. И я этого не планировала. Но это было похоже на: Боже мой! Вы знаете, это было так интенсивно?…Роды, затем возвращение к работе и кормление грудью, — сказала Кэти своему соведущему Райану Сикресту.

Певица также сказала, что знак зодиака ее дочери помогает справляться с повседневной рутиной.

— Да, конечно, в нашей семьи есть ежедневные обязанности. Моя дочь — Дева, и благодаря этому знаку мой ребенок хорошо режимит в повседневной жизни, — рассказала Перри.

Новоиспеченная мама Кэти ранее рассказывала, как с момента родов она использовала медитацию, чтобы помочь себе перезагрузиться в течение дня. Певица полагалась на медитацию в те дни, когда она пропускает шесть часов сна.

 — У меня есть 20 минут — призналась певица.

Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум стали родителями. 27 августа 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав Блум.

Об этой новости написал Блум в своем Instagram.

Супруги являются амбссадорами UNICEF. Пара также объявила о пополнении в семье на официальной странице благотворительной организации . 

Источник: Mirror

Фото: Depositphotos

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