Макс Михайлюк и Дарья Хлистун узаконили свои отношения

Герой романтического реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Дарья Хлистун, тайно узаконили свои отношения.

Этой информацией Дарья поделилась на своей странице в Instagram. После того, как пара объявила о том, что в скором времени они станут родителями, к ним повысилось внимание общественности.

Хлыстун подчеркнула, что ее завалили вопросами о сроке беременности и свадьбе.

— Я и Макс уже муж и жена, — заявила модель.

Когда состоялась свадьба — пока неизвестно. Позже Дарья добавила, что в скором времени они обо всем расскажут.

— Вы скоро все узнаете — и пол ребенка, и срок беременности. Ну а свадьбу увидите, — сказала Хлистун.

Максим Михайлюк станет отцом

В феврале 2021 года стало известно, что Макс Михайлюк и Дарья Хлистун станут родителями. Об этом пара сообщила в Instagram, опубликовав трогательные снимки с фотосессии.

Девушка рассказала, что Макс очень обрадовался, когда узнал о беременности своей половинки.

Михайлюк подчеркнул, что уже не может дождаться встречи с малышом и постоянно целует живот Хлистун.

Фото: Daria Khlystun, Макс Михайлюк