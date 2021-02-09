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Каріна Зуєва |

Скоро увидите свадьбу: Макс Михайлюк и Дарина Хлистун тайно расписались

Герой романтического реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Дарья Хлистун, тайно узаконили свои отношения.

Скоро увидите свадьбу: Макс Михайлюк и Дарина Хлистун тайно расписались

Этой информацией Дарья поделилась на своей странице в Instagram. После того, как пара объявила о том, что в скором времени они станут родителями, к ним повысилось внимание общественности.

Хлыстун подчеркнула, что ее завалили вопросами о сроке беременности и свадьбе.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун узаконили свои отношения

— Я и Макс уже муж и жена, — заявила модель.

Когда состоялась свадьба — пока неизвестно. Позже Дарья добавила, что в скором времени они обо всем расскажут.

— Вы скоро все узнаете — и пол ребенка, и срок беременности. Ну а свадьбу увидите, — сказала Хлистун.

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Максим Михайлюк станет отцом

В феврале 2021 года стало известно, что Макс Михайлюк и Дарья Хлистун станут родителями. Об этом пара сообщила в Instagram, опубликовав трогательные снимки с фотосессии.

Девушка рассказала, что Макс очень обрадовался, когда узнал о беременности своей половинки.

Михайлюк подчеркнул, что уже не может дождаться встречи с малышом и постоянно целует живот Хлистун.

Фото: Daria Khlystun, Макс Михайлюк

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