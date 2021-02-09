Евровидение-2021

Украинская электро-фолк-группа Go-A будет представлять Украину на Евровидении-2021 в Нидерландах. В эксклюзивном интервью участники группы рассказали о подготовке к конкурсу, песне Шум и изменениях в жизни.

Участники группы признались, что подготовка к Евровидению-2021 очень истощает, ведь на них свалились огромное внимание журналистов и нагрузка в плане социального давления.

— Мы занимаемся музыкой, чтобы выступать для людей, и вообще мы очень шокированы тем, в какую историю вписались. С одной стороны, мы понимаем, что нам надо достойно представить Украину. А с другой стороны, нам надо абстрагироваться от этих мыслей, ведь творчество так не делается. Очень сложно писать песню, когда ты постоянно думаешь о том, что надо сделать что-то грандиозное. Из-за этого происходили нервные перенапряжения, — призналась солистка Екатерина Павленко.

В Нидерландах группа Go-A исполнит песню Шум. В основу композиции положен магический обряд призвания весны и пробуждения всего живого.

Екатерина рассказала о традиции вождения Шума, а также отметила, что этот трек в репертуаре группы появился очень давно.

— Композиция Шум — это одна из первых наших песен. У меня просто случайно возникла идея адаптировать украинский обряд вождения Шума в современные реалии. Шум — это дух леса. Призвать зеленого Шума — значит призывать весну. Украинцы верили, что существуют темные и светлые силы. Темные силы не могут исчезнуть, и люди пытались их задобрить для того, чтобы жить в гармонии. Так и возникли проводы русалок, вождение Шума и другие традиции, — рассказывает солистка группы.

Видеоклип на песню Шум группа презентовала в январе 2021 года. Тарас Шевченко рассказал, что клип они снимали и монтировали полностью на смартфоне.

— Сначала мы должны быть надеть другие наряды, но потом подумали, что в связи с карантином будем в защитных масках и специальных костюмах. Съемки проходили три часа на горе Щекавица на Подоле, где был пронизывающий ветер и было очень холодно, — отмечает Екатерина Павленко.

Участники группы признались, что они полностью уверены в конкурсной песне и уникальности своего репертуара.

— Мы вообще первые, кто едет на Евровидение с украинской песней. Тем более мы будем использовать украинские народные инструменты — свирель и дрымбу, а также аутентичный фольклор и мелодию, — говорит Игорь Диденчук. — На самом деле, несложно взять какой-то модный танцевальный бит и наложить на него народный вокал. Но у нас все происходит по-другому. Катя изучает фольклор на глубинном уровне и те песни, которые у нас есть — это, фактически, полный симбиоз современной музыки с древней. Каждый звук, каждый удар барабана и нота флейты несут свое значение, — утверждает Тарас Шевченко.

Пока группа не разглашает все подробности по поводу постановки конкурсного номера. Но певцы рассказали, что UA Общественное организовали специальный конкурс для того, чтобы собрать хорошую команду людей, которые хотят участвовать в создании настоящего действа.

— Вообще, вся эта история с Евровидением очень изменила нашу жизнь. Несмотря на то, что мы и дальше занимаемся своими делами, у каждого из нас появилась искра, которая нас зажгла. Тем более мы получили очень большой фидбэк от слушателей из Европы и поняли, что наша музыка нравится людям. И нас очень вдохновило то, что через восемь лет мы наконец получили своего слушателя, — говорит солистка группы.

Участники группы уверены, что на конкурсе очень важна моральная подготовка. И в первую очередь им стоит отвлечься и насладиться процессом.

— Евровидение — это праздник музыки, поэтому мы не боимся ни победы, ни поражения. Мы просто едем показать свою музыку и, в любом случае, это будет очень классная история. Мы хотим представить украинскую культуру. Если Европе понравится, это будет означать, что мы сделали что-то очень важное, — утверждает Екатерина Павленко.

Евровидение-2021

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах.

Из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение, согласно которому все участники заранее запишут свои выступления вживую, чтобы гарантированно принять участие в конкурсе. Известно, что в Евровидении-2021 примет участие 41 страна.