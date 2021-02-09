PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

С лопатой в руках: Тина Кароль самостоятельно чистит двор от снега

Популярная украинская певица Тина Кароль показала, как расчищает снежные сугробы у себя во дворе.

С лопатой в руках: Тина Кароль самостоятельно чистит двор от снега

Известно, что певица живет в частном доме под Киевом. Сильные снегопады принесли немало хлопот звезде, и ей пришлось самостоятельно расчищать сугробы.

Читайте
15 лет на сцене - Тина Кароль подвела итоги творчества в трилогии Найти своих

В сториз на своей странице в Instagram Тина опубликовала видео, на котором она работает с лопатой в руках. Для того, чтобы работа была более продуктивной, певица включила музыку и не забыла о хорошем настроении.

— Ну что, я пробираюсь в спортзал! — говорит звезда.

Своим примером Тина показывает, что погодные условия не являются препятствием для занятий спортом.

 

Тина Кароль приобрела землю в Карпатах

Певица Тина Кароль приобрела участок в Карпатах, чтобы построить там дом.

Артистка призналась, что давно мечтала о доме в Карпатах и не стесняется открыто говорить о покупке. Звезда утверждает, что она ни от кого не прячется и всегда платит налоги.

Фото: Тина Кароль

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх