Известный советский актер Леонид Куравлев перестал выходить на связь. Никто не знает, где сейчас находится артист.

По словам коллег, Леонид всегда был замкнутым человеком. После смерти любимой супруги Нины Васильевой, с которой они прожили вместе 52 года, Куравлев и вовсе закрылся в себе. Жена актера умерла в 2012 году.

— В последний раз я его видела летом. Он всегда был грустным и одет во все черное. Он в трауре. Смерть жены его сломала, — сказала соседка артиста.

Близкий друг звезды фильма Иван Васильевич меняет профессию, художник Никас Сафронов в последний раз виделся с Куравлевым полтора года назад, а говорил по телефону — год назад.

— Он все время думает о смерти. После того, как ушла его жена, он потерялся. Сейчас и вовсе отключил все телефоны. Я звонил по нескольким номерам, но никто не отвечает, — рассказал Сафронов.

Киновед Александр Шпагин и вовсе считает, что Куравлев заболевает болезнью смерти.

— Последний раз я видел Леонида полтора года назад. С каждым годом человек заболевает все больше болезнью смерти. Ему все сложнее настроить себя на лад жизни. Такое ощущение, что он готовится на тот свет, — сказал Шпагин.

Коллеги артиста подчеркнули, что пытались помочь Куравлеву, но у них ничего не получилось. Артист никого близко к себе не подпускает.

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Интересно, что Куравлев снялся во многих фильмах — Иван Васильевич меняет профессию, Афоня, Пять минут страха, Улицы разбитых фонарей и другие, но ничего общего со своими персонажами он не имеет.

— Куравлев совершенно не похож ни на одного своего героя. Он человек, уходящий от мира, у него никогда не было романов на стороне, всегда была одна женщина и при этом он очень много работал, — рассказал Александр Шпагин.

Известно, что Никас Сафронов помогал разрабатывать памятник жене Куравлева, на котором также выгравировано и имя актера.

Умер Василий Лановой

Известный советский актер Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Его сердце перестало биться вечером 28 января.

Трагическую новость подтвердила жена актера — Ирина Купченко. Не так давно вместе с ней Василий Лановой заболел коронавирусом.

Состояние артиста резко ухудшилось, спустя некоторое время у Василия Ланового наступила клиническая смерть, а через несколько часов актер умер.