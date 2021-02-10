Модель Дарья Хлистун рассказала, как познакомилась с главным героем реалити-шоу Холостяк 10 Максом Михайлюком.

Пара долгое время не афишировала свои отношения, но после новости о беременности они решили поделиться историей своей любви.

На странице в Instagram Дарья обнародовала их совместное селфи с отдыха и рассказала, что с Максимом она познакомилась в интернете. Он написал ей комплимент, а она решилась на него ответить.

По словам девушки, именно тогда у нее закончился роман продолжительностью в два года и она не была готова к новым отношениям. Но увидев фотографии Максима, девушка не устояла перед его глазами.

По словам Дарьи, именно тогда у нее закончился роман продолжительностью в два года и она не была готова к новым отношениям. Но увидев фотографии Максима, модель не устояла перед его глазами.

— 20 мая — это день, когда он мне написал, и наши планы о холостяцкой жизни были нарушены. Признаюсь честно, увидев одну фотографию в профиле Максима, я решилась ему ответить. Повторю ещё много-много раз, какие у него глаза, — говорит девушка.

Первое свидание пары произошло через неделю после знакомства в интернете. Дарья приехала из родного Днепра в Киев, где ее встретил Максим и пригласил на обед. Девушка поделилась, что они легко нашли общий язык и с каждой новой встречей узнавали друг друга ближе.

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Дарья поняла, что влюбилась, когда Максим, не выдержав разлуки в несколько дней, приехал к ней в Днепр. Девушка первая призналась в своих чувствах и была очень рада, что они оказались взаимными.

— Я о таком Максе мечтала и думала, что таких не существует. Но, как оказалось, судьба приберегла для меня его, за что я очень благодарна. И я рада, что тогда, 20 мая, он решил написать мне комплимент, а я в свою очередь решилась на него ответить, — рассказывает Дарья.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун тайно расписались

Герой реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк и модель Дарья Хлистун тайно узаконили свои отношения. После того, как пара объявила о том, что в скором времени они станут родителями, к ним повысилось внимание общественности.

Когда состоялась свадьба — пока неизвестно, но Дарья отметила, что вскоре они обо всем расскажут.

Фото: Дарина Хлистун