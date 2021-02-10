Алина Гросу рассказала о романе с Романом Полянским

Украинская певица Алина Гросу впервые рассказала о романе с российским актером Романом Полянским.

Долгое время поклонники 25-летней исполнительницы только и могли догадываться, какие у нее отношения с 37-летним популярным актером из России.

Звезды то и делают, что активно делятся в Instagram совместными фотографиями и видео. А на днях Алина и вовсе анонсировала выход клипа на их совместную песню Полотенце, разместив в своем микроблоге романтические снимки с Романом.

Любопытные подписчики решили спросить у исполнительницы прямо и узнать, состоит ли она в отношениях с Полянским.

Гросу не стала объясняться на словах и опубликовала черно-белый снимок, на котором актер целует ее в лоб.

— Ответ не очевиден? — спросила артистка.

Поклонники Гросу засыпали ее комментариями в социальных сетях, однако не все поняли неоднозначный ответ певицы.

— Какая вы красивая пара, просто созданы друг для друга. Надеемся, что вы все таки вместе и ждем свадьбы, — пишут подписчики звезды.

Стоит отметить, что певица уже была в браке, но спустя пять месяцев развелась со своим мужем.

Гросу о разводе с мужем

В июне 2019 года Алина Гросу и бизнесмен Александр Комков сыграли свадьбу в Италии, но спустя пять месяцев супруги разъехалась.

Позже Гросу поделилась подробностями о разводе с мужем и рассказала, что проблемы в паре начались сразу после свадьбы. А уже в декабре Александр предложил пожить отдельно, что потрясло артистку, однако она все же собрала вещи и переехала на другую квартиру.

Впоследствии российский бизнесмен признался, что у него роман с другой женщиной.

Фото: Алина Гросу