Российский актер театра и кино Сергей Бурунов и певица Монеточка (Лиза Гырдымова) 10 февраля 2021 года выпустили черно-белый клип на песню Белые розы, кавер композиции Ласкового мая.

По сюжету клипа Монеточка лежит на рояле и поет о любви к розам. Также певица танцует под дождем из лепестков.

Бурунов в образе бездомного бродит по улице и названивает Монеточке, одетой в подвенечное платье. Актер танцует с полицейскими у горящих бочек, пока те не задерживают его.

В конце видео Бурунов просовывает Монеточке розу сквозь сетчатый забор — и все снова счастливо и свободно танцуют.

Клип посвящен к выходу комедии Родные по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова, в которой Сергей и Монеточка сыграли главные роли — отца и дочки. Премьера картины состоится 11 февраля 2021 года.

Настя Каменских презентовала клип на песню Почуття

В конце января 2021 года состоялась премьера клипа на песню Почуття Насти Каменских.

Известно, что видеоролик на песню Почуття для артистки особенный. Его премьеры ждал ее покойный отец.

В песне и представленном клипе рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж.

В клипе вместе с Каменских снялась ее мама.

Фото: Монеточка