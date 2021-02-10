Рианна закрывает свой модный бренд Fenty

Популярная американская певица Рианна и французская компания LVMH закрывают работу модного бренда Fenty.

Артистка и производитель предметов роскоши решили приостановить работу бренда Fenty до лучших времен, менее чем через два года после запуска.

Последняя коллекция модного бренда была представлена в ноябре 2020 года — линия обуви с одним из любимых дизайнеров Рианны Аминой Муадди.

По данным иностранных СМИ, причиной приостановления работы стало то, что певица не посещала офис в Париже и фабрику в Италии в связи с карантином.

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Тем не менее, LVMH продолжают сотрудничать с Рианной и поддерживать ее коммерческие проекты — Fenty Beauty и Fenty Skin, а также бельевую линию звезды — Savage x Fenty.

Стоит отметить, что французская компания LVMH — это производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, Moët&Chandon и другими.

Fenty добился значительных успехов в продажах очков, денима, обуви и успел обзавестись постоянными клиентами. Сообщается, что интерент-магазин бренда прекратит свою работу в ближайшие несколько недель.

Рианна встала на защиту фермеров в Индии

Певица Рианна публично встала на защиту фермеров Индии, чем спровоцировала возмущение властей страны.

Протестующие фермеры требуют отмены трех новых сельскохозяйственных законов, которые, по их словам, были приняты правительством без их ведома, и оставили их на откуп крупным корпорациям. После этого власти Индии начали применять жесткие расправы к протестующим.

На своей странице в Twitter певица опубликовала сообщение, в котором отметила жесткие действия правительства против индийских фермеров.

Источник: WWD

Фото: Rihanna