Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о первых гонорарах, будущем концерте в Олимпийском, воспитании сына и отношениях с мужем.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV артистка ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко о личной жизни и творческой карьере.

Лидер группы рассказала, как заработала своим голосом первые деньги в жизни.

— Я пришла к маме в ресторан, где она пела, и тоже решила присоединиться. Мне заплатили 100 грн, — улыбаясь сказала артистка.

Юлия рассказала, что в начале карьеры группа зарабатывала гонорары в размере от 10 до 20 тыс. грн. Клип на песню Гора оказался самым дорогим. За него было уплачено $45 тыс.

Также певица сказала, что доходы делит с мужем, креативным продюсером Валерием Бебко, поровну — 50 на 50.

Группа The Hardkiss празднует свой 10-летний юбилей в 2021 году. Юлия Санина призналась, что поклонников ждет сюрприз.

— 29 мая мы планируем наш первый Олимпийский и выпуск нового альбома. Я очень волнуюсь, чтобы все вышло со стадионом, — сказала Санина.

Среди украинской эстрады своим главным конкурентом Юлия считает группу Океан Ельзы.

Лидер группы сказала, что вообще больше не желает принимать участие в Евровидении, но мечтает получить награду Грэмми.

Также фронтвумен рассказала о своей личной жизни и отношениях с мужем.

— Самое сложное в работе вместе с мужем — переключаться на романтические отношения. Я никогда не смогла бы простить измену, — призналась Юлия.

Певица пытается строить дружеские отношения с сыном. Юлия успешно сочетает творческую карьеру с материнством.

На вопрос, за что певице может быть стыдно, Юлия ответила, что за некоторые откровенные кадры из клипа на песню Strange Moves вместе с Kazaky.

— Стыдно … Есть клип Strange Moves с Kazaky, где мы немного дурачимся в конце клипа. Мы решили оставить эти кадры, и вот за них мне слегка стыдно, — призналась артистка.

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