Французская Академия искусств и технологий кинематографа объявила номинантов 46-й премии Сезар.

На наибольшее количество наград претендует лента Что мы говорим, что мы делаем режиссера Эммануэля Муре. Фильм претендует на победу в 13 категориях, среди которых Лучшая картина года.

Исполнители главных ролей в фильме Нильс Шнайдер и Камелия Джордана поборются за звание лучшего актера и актрисы года.

Лучшей картиной года такой могут стать фильмы: Лето’85 (реж. Франсуа Озон), Счастливо оставаться (реж. Альбер Дюпонтель), Девочки (реж. Себастьен Лифшиц) и Антуанетта в Севенне (реж. Кэролайн Виньяль).

Кроме Шнайдера претендентами на Лучшую мужскую роль стали: Сами Буажила (Сон, реж. Мехди Барсауи), Джонатан Коэн (Хочу ребенка, реж. Софи Летурнер), Альбер Дюпонтель (Счастливо оставаться, реж. Альбер Дюпонтель) и Ламбер Вильсон за роль Шарля де Голля в фильме Де Голль, режиссера Гэбриэла Ле Бомина.

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На победу в категории Лучшая актриса кроме Камелии Джорданы претендуют: Лоре Кэлами (Антуанетта в Севенне, реж. Кэролайн Виньяль), Мартин Шевалье и Барбара Зукова (Ты и я, реж. Филиппо Менегетти) и Виржини Эфира (Счастливо оставаться реж. Альбер Дюпонтель).

За Лучшую режиссуру поспорят: Альбер Дюпонтель (Счастливо оставаться), Франсуа Озон (Лето’85), Эммануэль Муре (Что мы говорим, что мы делаем), Себастьен Лифшиц (Девочки) и Майвенн (ДНК).

Премия Сезар вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года. Она получила название в честь скульптора-авангардиста Сезара Бальдачини. 46-я церемония награждения запланирована на 12 марта.

Оскар объявил шорт-листы в девяти номинациях

Американская киноакадемия обнародовала короткий список номинантов 93-й церемонии вручения премии Оскар 2021 в девяти номинациях.

Лента Атлантида режиссера Валентина Васяновича, которая претендовала на победу в номинации Лучший иностранный фильм, в короткий список номинантов не попала.