Дочь экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло удалила фамилию отца из своего закрытого профиля в социальных сетях.

57-летний Питт и 45-летняя Джоли официально расстались в 2019 году, но пара до сих пор не решила вопросы по поводу опеки над детьми и финансовые дела.

Несмотря на то, что шестеро детей пары живут с Анджелиной в ее особняке в Лос-Анджелесе, они регулярно контактируют с Брэдом.

Шайло была больше всех близка с актером, поэтому отказ от его фамилии может стать сильным ударом для Питта.

— Это серьезное пренебрежение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины. Даже при том, что она не имела в виду ничего плохого, это настоящий удар, — сообщается в источнике.

Анджелина Джоли до сих пор не оправилась после развода

Американская актриса Анджелина Джоли и Брэд Питт разошлись в 2016 году.

Джоли рассказала, что еще не оправилась после разрыва и не уверена, что сейчас переживает счастливый период своей жизни, намекнув, что последние годы были для нее достаточно беспокойными.

Звезда призналась, что живет всего в пяти минутах от дома бывшего мужа Питта. 57-летний актер живет поблизости, чтобы быть рядом с Анджелиной и их детьми.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime